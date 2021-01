COVID-19 :

La Junta de Extremadura dirigée par le socialiste Guillermo Fernandez Vara a rejeté les tests de masse pour les enseignants pour l’année scolaire en cours. L’une des raisons avancées par son exécutif est que “Les enfants sont moins transmetteurs du virus”. Alors il a assuré Esther Gutierrez, Ministre de l’Éducation et de l’Emploi du gouvernement autonome, quelques jours avant, les élèves de l’éducation infantile, primaire et spécialisée ont dû retourner dans les salles de classe après les vacances de Noël.

«Pourquoi maintenons-nous la présence maximale au stade de l’éducation de la petite enfance et de l’enseignement primaire? Eh bien, en premier lieu parce que dans les centres d’éducation infantile et primaire lla mobilité est moindre que dans le reste des cours, Ce sont généralement des étudiants de la même commune ou du même quartier, et parce que la Santé l’a déjà communiqué et donc cela semble être prouvé: les enfants sont moins transmetteurs du virus selon les études qui existent actuellement. Et parce que ce sont deux étapes où la présence est également encore plus nécessaire. Nous faisons référence au besoin de socialisation des enfants et aussi au degré d’autonomie de ce type d’étudiant », a déclaré Gutiérrez lors d’une conférence de presse.

Il existe plusieurs études qui indiquent que les enfants atteints de coronavirus infectent autant ou plus que les adultes, bien que beaucoup d’autres prétendent le contraire et que leur transmission de Covid-19 est moindre. Par conséquent, il n’y a pas de conclusion claire à cet égard. Il convient de noter que l’Estrémadure traverse une situation de contagion critique, avec le déclenchement de la troisième vague de la pandémie, se classant comme la pire communauté autonome en termes d’incidence cumulée.

Cette semaine, les élèves d’Estrémadure de la petite enfance, de l’enseignement primaire et de l’éducation spéciale sont retournés en classe après les vacances de Noël.

Cependant, les élèves de l’ESO, du Baccalauréat, de la PF, de l’Education des Adultes et des Enseignements des Régimes Spéciaux ne retourneront en personne en classe au moins avant le 20 janvier dernier en Estrémadure. Cette semaine, ils ont commencé le deuxième trimestre de la formation en ligne en raison de la forte incidence des infections à coronavirus dans la communauté autonome.

“Ils ne valent rien”

Le gouvernement de Fernández Vara a rejeté les tests de masse pour les enseignants avant le début de l’année scolaire en cours, comme l’ont fait d’autres communautés autonomes. “Ils sont sans valeur et donnent un faux sentiment de sécurité”, a assuré Vara au début de septembre dernier.

“L’enseignant peut être testé négatif aujourd’hui et être positif demain, ce qui entraîne une fausse sécurité qui vous amène probablement à baisser la garde”, a déclaré le leader socialiste dans une interview accordée à la radio Canal Extremadura.

Dans cette région, les enseignants doivent porter des masques FFP2 dans les 14 premiers jours suivant le début des cours. De plus, une surveillance active est mise en place pour éviter d’éventuels symptômes ou cas suspects: les enseignants sont soumis aux tests correspondants dans les 24 heures, afin qu’ils puissent être remplacés au plus vite.

Une pandémie incontrôlée

La pandémie de coronavirus est totalement déclenchée en Estrémadure. La région atteint, selon le dernier rapport du ministère de la Santé, le 1076,60 cas pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours, qui mesure le risque de contagion. Il s’agit de la pire incidence cumulée de toute l’Espagne, bien au-dessus de la Communauté de Madrid, avec actuellement 621,52 cas pour 100 000 habitants.

Le taux de contagion en Estrémadure est également loin de la moyenne nationale, à 454,22 cas pour 100 000 habitants. Et les perspectives sont pessimistes. Si l’on prend l’incidence accumulée la semaine dernière, qui nous permet de faire une prévision pour les prochains jours, c’est 650,08 cas pour 100 000 habitants, également le pire chiffre du pays. Au cours du dernier jour, la communauté a enregistré 1 058 nouvelles infections.

Concernant la situation dans les hôpitaux, 472 patients sont actuellement hospitalisés, ce qui représente 14,80% des lits occupés. De plus, 53 sont en soins intensifs, ce qui représente un 24,65% des lits en USI.

Depuis le début de la pandémie, l’Estrémadure a enregistré 47 250 cas confirmés et 1158 décédéss, 59 d’entre eux avec une date de décès au cours des 7 derniers jours.

Avec ces données, l’Estrémadure présente une situation particulièrement grave en termes de possibilité de contagion, ce qui montre que la pandémie est totalement incontrôlable.