Au jour d’aujourd’hui, Madrid Il est déjà en dessous de tous les seuils fixés par le ministère de la Santé pour le contraindre à un état d’alerte ponctuelle. Moncloa a défini trois critères que Madrid dépassait de loin à l’époque: incidence cumulative de plus de 500 cas pour 100 000 habitants, positivité dans les tests supérieur à 10% et un occupation des places aux soins intensifs par les patients Covid au-dessus de 35%. Après les baisses des USI, dernier indicateur manquant, la Communauté les a déjà toutes dépassées. La presse internationale parle déjà du «miracle de Madrid», qui s’est positionnée comme la grande capitale européenne avec le moins de risque de contagion.

Le 30 septembre, le Conseil interterritorial du système national de santé A convoqué par télématique tous les conseillers sanitaires des communautés avec un seul sujet sur la table: Madrid. La progression des contagions – malgré les données montrant que le déclin avait déjà commencé – était grave et le gouvernement de Pedro Sánchez a alors cherché à confiner Madrid sans compter sur les critères de la Communauté elle-même, qui était contre une telle mesure drastique et qui pourrait rendre son modèle de restrictions chirurgicales inefficace – comme cela s’est produit -.

Par décision de la majorité de cet organe collégial dépendant du ministère de la Santé, Madrid a été confinée à une incidence cumulée de 735 cas pour 100 000 habitants, une positivité de 19,9% et une occupation des soins intensifs de 41,7%. Moins d’une semaine plus tard, la Cour Supérieure de Justice de Madrid a annulé l’arrêté ministériel de la Santé et contraint le Gouvernement à convoquer un Conseil des Ministres d’Urgence pour déclarer un état d’alerte sur la Communauté.

Un mois et demi s’est écoulé depuis cette décision, et aujourd’hui Madrid est déjà en dessous de tous ces seuils choisis par Santé, la seule région qui les dépassait à l’époque. La incidence cumulative est maintenant tombé à 324 cas pour 100 000 habitants (56%), la positivité a baissé à 8,2% (-11,7%) et les lits occupés aux USI sont passés de 487 à 434 (laissant un taux d’occupation à 34%, un point de moins que nécessaire).

Celui de l’UCI a été le critère que Madrid a eu le plus de coûts à réduire en raison d’une question de délais. Les séjours de soins intensifs pour les patients Covid ont tendance à durer des semaines, de sorte que le filet de nouvelles admissions est incessant et les sorties – également les décès – sont enregistrées avec beaucoup moins d’intensité après le pic de la deuxième vague. Cependant, depuis début novembre, cet indicateur est entré dans une tendance à la baisse significative, tout comme celle des patients hospitalisés – non pris en compte par Health to confiner, qui sont déjà très proches de descendre en dessous de 2 000. Vous représentez un 15% de tous les revenus dans le réseau hospitalier de la Communauté.

Le “ miracle de Madrid ”

Madrid est entrée à l’USI en septembre dernier, est allée au service en octobre et maintenant, en novembre, on peut pratiquement considérer qu’elle est sur le point de recevoir une sortie médicale. La situation épidémiologique de la Communauté a pris une telle tournure qu’elle a même été baptisée «le miracle de Madrid» par la presse étrangère, qui est déjà devenue la grande capitale européenne avec le taux d’infection le plus bas.

Multitude de journaux et sites Web régionaux de Allemagne, Autriche et Suisse ont publié un rapport de la principale agence de presse allemande, DPA, intitulé “ Le miracle de Madrid ”, qui met en évidence la réponse efficace du gouvernement de Isabel Diaz Ayuso le coronavirus dans cette deuxième vague. Par exemple, Die Welt, l’un des journaux allemands les plus importants, a fait écho à cette publication.

La chronique de la DPA souligne fondamentalement comment la courbe de contagion descend sans avoir décrété la fermeture de l’hôtellerie et de la restauration, que d’autres communautés comme Asturies ou Catalogne, qui maintient également le confinement périmétrique de la région jusqu’au 22 novembre.

Selon le rapport, «les chercheurs sont étonnés et ne trouvent pas d’explication correcte: dans l’ancien épicentre du coronavirus à Madrid, les chiffres tombent vitemême si les bars et restaurants sont pleins. Comment ça marche? », Demande l’article de l’agence allemande.

Mais la réponse ressort également: les tests antigéniques. Ainsi, la DPA soutient que, de l’avis de «nombreux» épidémiologistes, ces tests ont été la «principale raison du succès». Il raconte que Madrid a acheté cinq millions de tests fin septembre et «des offensives ont été lancées dans les zones à problèmes ». «Cela rend le diagnostic des cas contagieux plus facile, moins coûteux et plus rapide. De cette manière, les personnes infectées peuvent être isolées plus tôt », indique le rapport dans les mots de Miguel Angel Royo, porte-parole de l’Association espagnole des épidémiologistes.