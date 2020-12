COVID-19 :

Si vous avez besoin de changer de voiture et avez la possibilité de le faire, ne le gaspille pas. Aujourd’hui même. J’avoue que cela peut paraître un peu étrange inciter à la consommation d’un produit avec un prix aussi élevé en ces temps, mais il n’en est pas moins vrai que nombreux sont ceux qui prétendent que les temps de crise sont aussi des moments d’opportunités. Laissant de côté les circonstances personnelles de chacun, la chose incontestable est que ce moment il est favorable de se lancer dans l’achat d’un véhicule (Nous pouvons également inclure les motos dans ces recommandations).

Insister pour que Je n’ai pas l’intention de conseiller qui que ce soit sur la gestion des finances de votre ménage, il suffit de passer en revue certaines circonstances qui encouragent l’acheteur profiter de circonstances qui aident matérialiser cette décision ou ce désir. Certains sont temporaires, d’autres saisonniers et il y en a même structurels. L’important est que tout créer un environnement d’affaires convivial qui ne doit pas être négligée sans une analyse détaillée. Ni oublier l’effet bénéfique de la consommation en général sur l’économie dans des moments aussi critiques qu’aujourd’hui.

Passons en revue les facteurs le plus remarquable a propos:

Fin de l’exercice

Les concessionnaires automobiles, comme toute autre entreprise, s’en tiennent à objectifs commerciaux à atteindre à certaines périodes. Ils sont généralement mensuels et, bien sûr, annuels, en l’état le cas de ce décembre. Lorsqu’un exercice se termine, par conséquent, les vendeurs de voitures ils s’efforcent d’atteindre les chiffres que les marques (et par conséquent leurs patrons) ont budgétisé. Entre autres raisons, parce que l’atteinte d’un volume spécifique d’inscriptions des commissions unitaires peuvent être levées, alors parfois ils sont intéressés gagner moins sur un échange s’il sert à atteindre l’objectif global de ce cours.

Auto-inscriptions

Quand les opérations ne fermez pas naturellement, avec les clients, les concessionnaires choisissent véhicules auto-enregistrés. Ongle stratégie habituelle cela vous permet d’atteindre cet objectif que nous avons mentionné et d’augmenter vos commissions. La voiture est répertoriée comme vendu à des fins comptables et il ne restera plus qu’à trouver un acheteur de l’une de ces unités appelées ‘kilomètre zéro’: voitures inutilisées mais immatriculées qui bénéficient de réductions intéressantes.

Les effets de la pandémie

Il y a peu à dire sur la crise économique brutale causée par la pandémie du coronavirus. Le chômage et les troubles parmi les consommateurs sont une combinaison explosive pour la vente de tout produit, en particulier non essentiel ou ceux de prix très élevé. C’est les ventes de voitures ne passent pas, c’est évident, leur meilleur moment dans pratiquement aucun marché européen (jusqu’en décembre, la baisse en Espagne atteint 35% Par rapport à la même période de l’année précédente). Par conséquent, les concessionnaires ils ont plus que jamais besoin de facturer et des offres succulentes sont faites dans presque toutes les marques et dans de très nombreux modèles. Attention: les offres ne sont pas que les voitures sont données, ce sont des opportunités avantageuses qui se produirait difficilement dans d’autres circonstances le plus favorable.

Le problème des émissions

Les marques assument en ces temps le défi de la réduction des émissions de C02 de ses gammes pour deux raisons fondamentales: son engagement pour l’environnement … et la amendes importantes auxquelles ils sont confrontés dorénavant si elles dépassent certaines valeurs imposées par le Union européenne. C’est la raison pour laquelle de plus en plus de voitures performantes sont proposées et, surtout, avec différents niveaux d’électrification. Et ils doivent les vendre parce que juste comme ça réduire les émissions moyennes globales du reste de la gamme, des moteurs essence et diesel. Alors le propositions intéressantes acheter un hybride, un hybride rechargeable et, bien sûr, un pur électrique sont plus actuel que jamais.

Des aides attrayantes

Séparé de l’aide offerte par le gouvernement pour le renouvellement de la flotte espagnole (et dont l’exploitation laisse à désirer), les marques elles-mêmes encourager leurs clients avec des incitations qui viennent améliorer considérablement l’achat d’une voiture. Va de rabais pour financement jusqu’au retour en cas de mécontentement du produit, en passant par les garanties prolongées, assurance chômage, entretien gratuit pendant plusieurs années, paiement différé des premiers versements … Des solutions financières et de services très ingénieuses que vous envisagez donner la dernière impulsion dont chaque acheteur a besoin moments de tant d’agitation comme ceux que nous devons vivre.