C’était prévisible. Toute autre réalité ça aurait été surprenant au vu des circonstances et c’est ainsi que le marché automobile espagnol a clôturé 2020, l’année de la pandémie, avec une certaine données très inquiétantes. Les ventes de voitures neuves se sont maintenues à 851211 unités, quel 32,3% de moins que l’exercice précédent.

Ils ne se sont pas inscrits moins d’un million de voitures en Espagne depuis 2014, quand le chiffre était 855.308, c’est-à-dire même un peu mieux que dans la terrible année que nous venons de laisser derrière. Sans marque peut être satisfait avec un tel panorama, mais dans cette gestion de la misère, Seat est la figure la plus favorisée, un leader commercial avec 68 721 unités. Ils ont suffi à battre Volkswagen (66 817) et Peugeot (65 697).

Dans le dixième place Dacia, la marque low-cost du Groupe Renault qui, cependant, peut se vanter d’un succès majeur en 2020. Son modèle Sandero était le plus vendu au cours de l’année écoulée, atteindre le 24035 unités, plus de 50% du total enregistré par la marque. Il Sandero a pu surpasser des modèles très importants sur le marché national, tels que le Seat Leon (23,582) et l’inévitable Nissan Qashqai (19818), représentant qualifié de la Phénomène SUV.

Solution de mobilité

Quel est le secret de triomphe du Sandero? Il est tout à fait clair que c’est une proposition convaincante pour beaucoup de son excellent rapport qualité / prix. Vient d’être récemment mis à jour dans ses deux versions (il y en a une appelée Stepway avec une esthétique SUV, bien que la mécanique soit la même) et offre ce dont de nombreux conducteurs peuvent avoir besoin pour moins de 10000 euros dans les versions les plus accessibles.

Nul doute que le prix apparaît toujours comme l’un des arguments plus récurrente chez les acheteurs et un poids encore plus élevé pendant une année où incertitude économique a plané sur la plupart des habitants de la planète. Le Sandero est une voiture simple mais fonctionnel, adapté à un usage familial, avec un approvisionnement suffisant en moteurs et avec des équipements autres que le luxe mais ne manquant pas de quoi il est déjà considéré comme essentiel.

C’est vrai que son esthétique peut ne pas exciter et que la marque n’est pas pour ceux qui ils aiment montrer leur voiture, mais le Sandero satisfait à un bon prix les exigences de mobilité d’un grand nombre d’utilisateurs. Et c’est, en bref, de quoi il s’agit lorsque vous optez pour un modèle d’utilité. Le design, les sensations, l’émotion de la conduite, la technologie, la représentativité sont dans un deuxième (ou troisième) plan quand des toiles d’araignée se cachent dans votre poche. Donc, voir cette Dacia comme la préférée des pilotes espagnols semble plus que compréhensible …

Et les motos?

Il le secteur de la moto a moins souffert les effets de la pandémie en Espagne. En se concentrant sur les deux-roues les plus courants (c’est-à-dire en laissant de côté les cyclomoteurs, les tricycles et les quads), les inscriptions en 2020 sont atteintes 155298 unités, représentant une chute de 11,6% par rapport à l’année précédente.

Il en est ainsi parce que beaucoup ont choisi la moto comme alternative à la mobilité devant le moyen de transport collectif, essayer d’éviter les risques de contagion plus élevés du métro ou du bus. Le montre les bonnes données obtenues juste après la fin de la garde, bien que par la suite l’activité ait cessé et qu’il n’ait pas été possible d’atteindre les chiffres de l’année précédente. Et cette réalité soutient également que les dix motos les plus vendues en Espagne sont à nouveau des “ scooters ”, principalement 125cc, ce qui peut être utiliser avec le permis de voiture.

Ce n’est pas du tout un phénomène nouveau, mais il a sûrement été renforcé l’environnement COVID-19. La marque leader en Espagne, arrive aussi généralement, est Honda lorsqu’elle sort de ses concessions 28 264 unités. Cependant, et comme cela arrive aussi dans les voitures, ce n’est pas l’un de ses modèles le plus demandé par les Espagnols, puisque ce privilège correspond au Piaggio Liberty i-Get 125, avec 4 267 inscriptions.

Dans la classification de cela dix des modèles les plus populaires Ce sont tous des scooters du déplacement susmentionné, à l’exception de la huitième position qui occupe le Honda Forza dans son moteur 300cc. Ce sont des données qui confirment qu’un bon nombre de titulaires du permis de voiture B Ils ont choisi d’acheter une moto qui résout leurs déplacements, principalement urbains, sans avoir à faire face aux tracas d’obtenir une carte spécifique pour deux roues.