Masques, éloignement social, hygiène des mains, gel hydroalcoolique, nettoyage de surface … Quelle est la mesure la plus efficace contre le coronavirus? La réponse à la question est réunie. Et ceci est illustré par le soi-disant «modèle de fromage suisse de causalité d’accidents ou modèle d’effet cumulatif». Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre les produits laitiers et la pandémie qui touche le monde entier? Eh bien, rien de vraiment. Mais les fameux trous que présente le Gruyère illustrent graphiquement à quel point la lutte la plus efficace contre Covid doit être.

Ainsi, si nous proposons chacune des mesures de sécurité contre le coronavirus comme une tranche de fromage suisse, avec ses trous caractéristiques, et que nous les superposons, nous comprendrons que chaque mesure a à elle seule des défauts mais que toutes ensemble agissent comme un réseau insurmontable pour le virus. qui provoque Covid. Chaque mesure est une tranche de fromage suisse et leurs trous respectifs sont leurs défauts. Autrement dit, dans le cas appliqué au coronavirus, les virus qui se faufilent à travers les failles de sécurité de chaque mesure sont absorbés par le succès dans chacune des couches suivantes. Donc, masques À eux seuls, ils ne feront pas disparaître le coronavirus car ils ne sont pas efficaces à 100%. De la même manière, le gel hydroalcoolique Il est efficace si chaque partie de la peau est imprégnée du liquide à chaque fois que vous vous nettoyez les mains. Sans oublier aucun. Quelque chose qui peut ne pas être rempli à 100% du temps, il est utilisé. Et suivant la même logique, le distanciation sociale plus stricte si elle pouvait stopper la contagion du coronavirus mais l’être humain est grégaire par nature et nous vivons dans une société dans laquelle l’isolement total n’est pas sur la table. En bref, chaque mesure de sécurité anti-Covid ne va pas à elle seule sortir le monde de la pandémie, mais l’intégration de toutes dans un système pourrait.

Le modèle du Gruyère est largement utilisé dans l’analyse et la gestion des risques, tant en ingénierie qu’en santé. En appliquant le concept à la pandémie actuelle, divers virologues ont parlé de la combinaison de mesures la plus efficace pour mettre fin au coronavirus. Ils distinguent ceux qui répondent à responsabilité individuelle et ceux qui répondent à un collectif et des gouvernements.

Parmi ceux qui sont entre les mains de chaque citoyen pour se conformer, il y a la distance sociale, l’utilisation de masques réglementés et efficaces, l’hygiène des mains, éviter de toucher le visage et rester le plus court possible dans des espaces encombrés et fermés.

Quant aux mesures qui répondraient à une conscience collective, il y a des tests et une recherche complète et exhaustive; ventilation et installation de filtres à air; soutien économique de la population par le gouvernement et communication efficace; isolats et quarantaines et, enfin, le vaccin qui pourrait immuniser les citoyens contre le coronavirus.