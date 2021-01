COVID-19 :

Le virus SRAS-CoV-2, cause de Covid-19, est entré dans nos vies il y a environ un an et il semble que restera avec nous pour toujours, d’après les experts. Cependant, il cessera d’être aussi agressif, car il aura moins de mortalité que la grippe commune et cela ne fera qu’un froid doux, spécialement dans les enfants, selon un article récemment publié dans la revue Science. L’étude est basée sur un modèle mathématique développé par des scientifiques des universités américaines d’Emory et de Penn State pour reproduire la propagation du virus.

De la pandémie au virus endémique

Le plus probable, expliquent les auteurs de l’étude, est que ce virus pandémique devient une maladie endémique, avec des conséquences beaucoup plus douces. Cette transition «est associée à un changement de la répartition par âge des infections primaires vers les groupes d’âge plus jeunes ». Cependant, la transformation n’aura pas lieu immédiatement, mais plutôt «pourrait prendre de quelques années à quelques décennies, ça depend de à quelle vitesse l’agent pathogène se propage».

En particulier, le processus pourrait prendre “Entre un et 10 ans”, comme expliqué dans El País Jennie Lavine, chercheur à l’Université Emory (États-Unis) et premier auteur de l’étude. En plus du taux de propagation, le délai exact dépendra de la vitesse à laquelle il est vacciné et le combien de temps une personne reste immunisée après avoir été vacciné ou infecté. «Idéalement, la capacité à bloquer la maladie est durable, mais la capacité de transmission est plus courte», détaille Lavine. Le dernier facteur serait de savoir combien d’infections ou de doses de vaccin sont nécessaires pour que l’immunité soit forte.

Ce ce ne serait pas la première fois qu’un coronavirus deviendrait endémique. Sur les six coronavirus connus pour avoir affecté les humains, quatre causent des maladies bénignes et ils suivent le modèle mentionné ci-dessus, tandis que deux autres, le SRAS-CoV-1 et le MERS, pourraient être éradiqués.

Les enfants seront les plus contagieux

Selon le modèle prédictif, une fois la pandémie endémique, le cas primaires, c’est-à-dire que la première fois qu’une personne est infectée, elle se produira principalement bébés et tout-petits, qui transmettent généralement la maladie de manière asymptomatique ou avec des symptômes très légers, comme un rhume.

Ces infections ne vous empêcheront pas de la propager à nouveau toute sa vie, mais si aidera, dans la majorité des cas, qu’un diagnostic sérieux ne se développe pas de la maladie. De cette façon. «Les réinfections chez les personnes âgées seront, de manière prévisible, courantes pendant la phase endémique et contribueront à la transmission, mais dans cette population, les personnes âgées, qui auraient été à risque de maladie grave en cas d’infection primaire, auraient acquis réduire l’immunité de la maladie après une contagion dans son enfance », détaillent les scientifiques. En ce moment endémique, «il est possible que le vaccination de masse il n’est plus nécessaire de sauver des vies ».