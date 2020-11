COVID-19 :

Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait faire une déclaration à la Chambre des communes lundi pour avertir les législateurs que les décès de coronavirus en hiver pourraient être le double de ceux de la première vague de l’épidémie, selon le Rapport de l’Association de la presse.

L’agence de presse rapporte que Johnson dira qu’il n’y a pas d’autre alternative que d’imposer un verrouillage récemment annoncé en Angleterre.

“Les modèles de nos scientifiques suggèrent que si nous n’agissons pas maintenant, nous pourrions voir des décès pendant l’hiver deux fois pires ou plus par rapport à la première vague”, devrait-il dire, selon PA.

“Face à ces derniers chiffres, il n’y a pas d’autre alternative que de prendre de nouvelles mesures au niveau national.”

Le nouveau verrouillage, qui entrera en vigueur en Angleterre à partir de jeudi matin, à la suite d’un vote au Parlement mercredi, forcera la fermeture de tous les bars et restaurants, à l’exception des plats à emporter et de la livraison à domicile, ainsi que la fermeture. de toutes les entreprises non essentielles. y compris les gymnases et les salons de coiffure. Les écoles, universités et crèches resteront ouvertes.

Les résidents ne seront autorisés à quitter leur domicile qu’à des fins spécifiques, y compris l’éducation, le travail (s’ils ne peuvent pas travailler à domicile), l’exercice, des problèmes médicaux ou pour acheter de la nourriture et des produits essentiels.

Johnson dira lundi que le gouvernement “cherchera à assouplir les restrictions” le 2 décembre, date à laquelle la période de verrouillage doit prendre fin, a rapporté l’agence de presse.

Cependant, le ministre du Cabinet britannique Michael Gove a déclaré dimanche que le deuxième verrouillage de l’Angleterre pourrait se prolonger au-delà du 2 décembre.