Les employés remplissent une boîte d’expédition de produits cliniques et pharmaceutiques avec de la glace sèche dans l’usine Va-Q-Tec AG de Wurzburg, en Allemagne, le 18 novembre.

. – Les vaccins doivent être conservés au froid, il suffit de regarder l’option de Pfizer contre le covid-19, qui doit être surgelé. Et ce sera un problème pour les pays en développement et pour les zones rurales des pays développés.

La «chaîne du froid» n’est qu’un des défis de la distribution des vaccins dans le monde.

Il y en a beaucoup d’autres: des décisions sur les populations prioritaires et des bases de données pour savoir qui a reçu quel vaccin, où et quand. En outre, différents vaccins peuvent être plus ou moins efficaces avec différents groupes de population; et les gouvernements auront besoin de campagnes de relations publiques pour persuader les gens que les vaccins sont sûrs.

Mais la logistique du transport et du stockage des vaccins, de leur acheminement de la porte de l’usine au bras du patient, est essentielle. Et comme la plupart des vaccins nécessiteront probablement deux doses, toute la chaîne des besoins doit être répétée en quelques semaines.

Des défis uniques

Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être conservé à environ -70 degrés Celsius pendant le transport. C’est 50 degrés Celsius plus froid que tout autre vaccin utilisé aujourd’hui.

Moderna indique que son vaccin peut être conservé dans des congélateurs normalement disponibles en pharmacie et au réfrigérateur pendant 30 jours. Mais il est probable que moins de doses de vaccin Moderna que Pfizer soient disponibles l’année prochaine.

Les essais de phase 3 ont montré que les deux vaccins étaient efficaces à environ 95%, mais les résultats n’ont pas encore été examinés par les régulateurs.

Mercredi, le PDG de BioNTech, la société allemande de biotechnologie associée à Pfizer, a reconnu le problème du contrôle de la température.

“Nous travaillons sur une formulation qui pourrait nous permettre d’expédier le vaccin même à température ambiante”, a déclaré Ugur Sahin à CNN. “Nous pensons qu’au second semestre 2021, nous aurons mis au point une formulation comparable à tout autre type de vaccin.”

Mais entre-temps, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar estime que l’option de Moderna est “plus flexible” pour des contextes comme un pharmacien local. Pfizer, a-t-il déclaré lundi, serait mieux adapté pour “une grande vaccination institutionnelle, disons tout un hôpital, plusieurs maisons de retraite à la fois”.

Pfizer prévoit d’expédier jusqu’à 1,3 milliard de doses l’année prochaine, ce qui nécessite une grande quantité de neige carbonique (dioxyde de carbone sous forme solide à environ -78 degrés Celsius) et de nombreuses boîtes isothermes. Les boîtes contiennent 975 flacons (4 875 doses) et peuvent être remplies de neige carbonique jusqu’à 15 jours de stockage.

Pfizer teste la chaîne d’approvisionnement dans quatre États américains et son PDG, Albert Bourla, a déclaré mercredi qu’il n’avait “aucune inquiétude” concernant les exigences de la chaîne du froid.

Mais l’expédition d’un tel vaccin peut poser de grands défis. Le Dr Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine de la santé, a déclaré à CNN que «les zones rurales et urbaines de tous les pays du monde ne sont pas prêtes à administrer ce vaccin aujourd’hui».

Alors, qui dans le monde est prêt? Personne”.

Un problème est la disponibilité de la glace sèche.

La Compressed Gas Association affirme que la capacité de production de dioxyde de carbone aux États-Unis et au Canada est d’environ 30 000 tonnes par jour et est convaincue que ses membres peuvent répondre à la demande de glace sèche. Il indique que les responsables de la chaîne d’approvisionnement des vaccins estiment que moins de 5% de la production de glace carbonique sera nécessaire pour soutenir le stockage ultra-froid des vaccins COVID-19 aux États-Unis et au Canada.

D’autres dans l’industrie prévoient des goulots d’étranglement. Plusieurs producteurs de glace carbonique aux États-Unis ont déclaré à CNN qu’ils avaient déjà reçu des offres pour l’ensemble de leur production. Buddy Collen de Reliant et Pacific Dry Ice a déclaré à la publication en ligne de GasWorld: “Nous sommes dans un sac mélangé essayant de manipuler nos usines de production.”

Sam Rushing, président d’Advanced Cryogenics, basé en Floride, a déclaré à CNN qu’il y avait déjà des pénuries régionales aux États-Unis.

Le principal problème, dit Rushing, est qu’il y a moins de véhicules sur les routes pendant la pandémie, ce qui signifie moins de production d’éthanol, dont le dioxyde de carbone est un sous-produit. La production européenne d’éthanol a également considérablement baissé cette année.

Les responsables américains sont convaincus que suffisamment de glace sèche sera disponible. Paul Ostrowski, directeur de l’approvisionnement, de la production et de la distribution pour l’opération Warp Speed, a déclaré à CNN la semaine dernière que le courrier UPS s’était engagé à «fournir des transitaires de glace carbonique à travers les États-Unis sur demande».

Mais Rushing avertit que la glace sèche n’est pas très facile à utiliser et peut être dangereuse si elle n’est pas stockée correctement, en particulier dans un espace confiné. La Federal Aviation Administration le classe comme cargaison dangereuse.

Peter Gerber, PDG de Lufthansa Cargo, a déclaré à CNN que le besoin de glace sèche “réduit également clairement la capacité de transport, car si vous devez transporter plus de glace, vous ne pouvez pas transporter autant de vaccins. Et bien sûr, les procédures doivent être très spéciales pour s’assurer qu’il a toujours ce degré de froideur.

Le service de messagerie américain DHL adaptera les plans de distribution en fonction des spécifications de chaque vaccin. David Goldberg, PDG de Global Forwarding US pour la société, déclare qu ‘”il existe une restriction sur la quantité de neige carbonique utilisée sur un avion, généralement de 500 à 1 000 kilogrammes, en fonction de divers facteurs”.

Une fois arrivés, les flacons Pfizer peuvent être conservés entre 2 et 8 degrés Celsius pendant cinq jours maximum avant de se détériorer. Pfizer affirme avoir développé un “système juste à temps qui livrera les flacons congelés directement au site de vaccination”. Il surveillera également la température de chaque boîte expédiée.

Julie Swann, experte en chaîne d’approvisionnement à la North Carolina State University, affirme que les grands systèmes hospitaliers, qui ont souvent des congélateurs ultra-froids, peuvent jouer un rôle de centres de distribution. Mais tous les États du pays n’en ont pas; Hawaï a déclaré la semaine dernière qu’aucun de ses hôpitaux n’avait de tels congélateurs.

Briser les envois d’un vaccin congelé vers les zones rurales ou de petits groupes de travailleurs essentiels, sans compromettre leur température, sera un autre casse-tête, a déclaré Swann.

Lorsqu’un vaccin est nécessaire dans les quelques jours, les prestataires devront s’assurer qu’ils sont prêts. «Vous ne pouvez pas attendre de voir qui se présente», a déclaré Swann à CNN. “Et nous n’avons toujours pas de bonnes données définissant où et quelles sont les populations prioritaires.”

Plus il y a de maillons dans la chaîne d’approvisionnement, plus le risque que la température du vaccin soit compromise est grand. Le mois dernier, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont averti les États qu’ils «devraient limiter le transport de produits de vaccins congelés ou ultra-froids».

Prashant Yadav, expert de la chaîne d’approvisionnement et chercheur principal au Center for Global Development, a déclaré: “Il s’agit de savoir à quel moment nous pouvons commencer à penser à plusieurs formats d’emballage.”

Au-delà des États-Unis

Ce que nous savons des vaccins chinois contre le covid-19 1:27

Si obtenir un vaccin congelé pour des dizaines de millions de personnes est un défi aux États-Unis, c’est un problème bien plus important pour les pays les plus pauvres.

Les liaisons de transport sont plus lentes et les installations médicales sont moins équipées dans les pays en développement. La production de CO2 est faible et le coût et les dangers du transport de grandes quantités de glace carbonique constituent également un obstacle, dit Yadav.

David Gitlin, PDG de Carrier Refrigeration Specialists, a révélé à CNN la semaine dernière: «Quand vous regardez des endroits comme l’Afrique et l’Inde, ils n’ont tout simplement pas l’infrastructure de la chaîne du froid. Les États-Unis dépensent 300 fois plus par habitant pour la chaîne du froid que l’Inde.

Le Pérou est l’un des nombreux pays à avoir commandé le vaccin Pfizer. Dans la capitale Lima, où de grands volumes peuvent être administrés rapidement, cela devrait être efficace, déclare le Dr Germán Málaga, membre de l’équipe travaillant sur les options vaccinales du Pérou. Mais bien qu’il y ait probablement 30 congélateurs ultra-froids à Lima «pour les 20 millions de Péruviens restants, y compris les Andes et la jungle, il n’y en a pas».

“Pour le reste du pays, nous pourrions utiliser des vaccins comme le vaccin chinois qui nécessite 2 à 8 degrés, ce qui est plus gérable”, a déclaré Malaga.

“Il s’agit de rentabilité, il ne s’agit pas seulement du vaccin, il s’agit de l’ensemble du processus de vaccination”, a déclaré Yadav. Mais si le candidat de Pfizer s’avère être le plus efficace, la demande de congélateurs ultra-froids serait écrasante.

Barbosa dit que l’Organisation panaméricaine de la santé exhorte les États membres à ne pas dépenser de grosses sommes pour la préparation d’un vaccin, mais à rejoindre une installation multilatérale appelée COVAX, essentiellement un centre d’échange pour l’achat de vaccins administrés par l’Organisation. Santé mondiale.

Au-delà de la chaîne du froid, il existe d’autres obstacles logistiques.

Il faudra un énorme pont aérien pour obtenir les tirs là où ils doivent aller. Pfizer, qui possède des lignes de production en Europe et aux États-Unis, affirme s’attendre à une moyenne de 20 vols de fret par jour dans le monde.

DHL s’attend à ce que 15 millions de glacières soient livrées sur 15 000 vols au cours des deux prochaines années. David Golberg a déclaré à CNN que la société avait mis en place un réseau de chaîne du froid de haute qualité et qu’elle ajouterait des vols entre la Chine, l’Europe et les États-Unis.

De nombreux pays peuvent se tourner vers les programmes existants comme modèles. Le programme national de vaccination du Pérou atteint environ 75% de sa population, a déclaré Málaga.

Le programme de vaccination contre la polio en Inde est omniprésent: cette année, il couvrira plus de 90% des enfants, selon Gagandeep Kang du Wellcome Trust Research Laboratory du Christian Medical College de Vellore.

“Pour les programmes de lutte contre la polio, nous avons utilisé des bateaux et des mulets et des agents de santé entreprenants”, a déclaré Kang. Mais de tels programmes sont conçus pour moins d’un dixième de la population et les vaccins COVID-19 devront cibler différents groupes, a-t-il expliqué.

L’Inde aura besoin “d’une série de vagues, chacune ciblant un groupe différent au fur et à mesure que le vaccin sera disponible”, a-t-il déclaré à CNN.

«Nous devrons examiner les caractéristiques de performance des autres vaccins et leurs conditions de livraison avant de décider quoi utiliser», a déclaré Kang, qui est également membre du Comité consultatif mondial de l’Organisation mondiale de la santé sur la sécurité des vaccins.

Dans une situation aussi dynamique, la tenue de registres devient essentielle. Le Dr Anna Blakney, qui travaille sur un vaccin en cours de développement par l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’il n’y avait pas d’infrastructure centralisée aux États-Unis pour surveiller qui reçoit quoi et quand, ce qu’elle décrit comme un “problème vraiment critique”. .

Yadav dit que même lorsque le vaccin atteint sa destination, il faudra une certaine flexibilité pour permettre aux gens de recevoir leur deuxième dose à un endroit différent s’ils le souhaitent. Et cela nécessite des bases de données fiables.

Barbosa a déclaré qu’au-delà de la chaîne d’approvisionnement, les gouvernements “doivent avoir une bonne stratégie de communication pour surmonter le scepticisme du public et les théories du complot à propos des vaccins”.

Blakney est d’accord. “Ce processus [de desarrollo de vacunas] cela a été si rapide qu’il n’est pas surprenant que les gens soient sceptiques lorsqu’ils lisent sur la sécurité et les effets secondaires potentiels », a-t-il déclaré. Blakney fait partie d’un effort international lancé par des chercheurs scientifiques pour rassurer les gens via les médias sociaux sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins covid-19.

Trouver suffisamment de glace sèche n’est qu’un des défis de la vaccination du monde contre le COVID-19.

Claudia Rebaza et Fred Pleitgen de CNN ont contribué à ce rapport.