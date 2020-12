COVID-19 :

Si le coronavirus a montré une chose aux scientifiques qui l’étudient, c’est son énorme capacité à muter. Depuis qu’il a été détecté fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan, ils sont apparus nombreuses souches avec diverses caractéristiques qui rendent difficile le suivi du virus. Cette semaine, on sait qu’une nouvelle souche, différent de celui récemment détecté en Afrique du Sud et en Angleterre, mais quoi “Partagez quelques mutations” avec ce dernier, c’était découvert au Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, avec 200 millions d’habitants.

Après avoir entendu la nouvelle, le Centre Africain de Contrôle des Maladies (CDC) a organisé une réunion d’urgence pour créer un plan d’action. Cependant, le professeur Christian Happi, biologiste moléculaire qui a participé au séquençage génétique de cette nouvelle variante, a demandé dans un entretien à l’. de ne pas “extrapoler” cette découverte et de rester calme: “Nous n’avons aucune idée ni certitude si cette variante est directement liée à l’augmentation des cas auquel le Nigéria participe actuellement ».

Le Centre africain d’excellence pour la génomique des maladies infectieuses (Acegid) analysé début décembre 200 échantillons de virus et deux d’entre eux, pris chez les patients les 3 août et 9 octobre, ont des mutations génétiques.

Une souche d’origine inconnue

Grace à séquençage génétique virus, une opération d’analyse hautement sophistiquée qui ne peut être effectuée 12 laboratoires sur le continent africain, le professeur Happi et son équipe ont pu décrire l’évolution de la mutation. “On ne sait pas d’où ça vient cette nouvelle variante. Nous pensons qu’il est indépendant, qui est produit au Nigéria. Je ne pense pas que ce soit importé», A souligné le biologiste. Cependant, il a rappelé que “les virus mutent et changent” naturellement: “L’important n’est pas la mutation, mais la transformation de la pointe protéique”, la partie du virus qui permet d’accéder aux cellules du corps, et qui rendrait cette mutation infectieuse.

Il n’y a pas eu assez de recherches à ce jour et Acegid travaille avec le Centre nigérian des maladies infectieuses (NCDC), l’organisme national de santé publique, pour tenter d’expliquer la maladie. augmentation récente des cas de COVID-19 et si cela peut être dû à la nouvelle souche. La seule chose qui semble certaine jusqu’à présent est que le taux de mortalité, relativement faible au Nigéria par rapport aux pays occidentaux, n’a pas augmenté dernièrement.

Virus imprévisible

Compte tenu du “Tendance à l’extrapolation avec ces nouvelles variantes de virus”, l’ancien professeur de Harvard a insisté pour demander à la société de ne pas le faire. “Rien ne prouve, par exemple, que la souche trouvée en Angleterre aurait les mêmes effets au Nigeria” et vice versa, at-il soutenu.

Il a également expliqué que le comportement du coronavirus est imprévisible: «S’il y a quelque chose que le COVID-19 nous a appris, c’est que dans tout ce que nous pensions savoir sur ce virus, nous avions tort». «Certains ont prédit qu’un tiers de la population africaine mourrait, mais nous ne pouvons pas collecter les recherches et les chiffres rassemblés en Europe et aux États-Unis et les appliquer ici: nous sommes différent génétiquement, notre santé immunitaire est différente », a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur du CDC de l’Union africaine, Jhon Nkengasong, a demandé “Time” lors de l’enquête sur le taux de propagation de la nouvelle souche au Nigeria, lors d’une vidéoconférence d’Addis-Abeba.

L’Afrique, en attente d’une seconde vague

Nigeria J’avais accumulé plus de 82000 centages samedi et 1246 décès, des chiffres relativement faibles, mais le numéro de test effectuée dans le pays est insignifiant, et la situation commence à se détériorer. Depuis début décembre, Des centaines de cas supplémentaires sont détectés chaque jour par rapport à la veille.

Pour le moment, dans Afrique Ils se sont enregistrés 2,4 millions de cas du COVID-19, le 3,6% du total mondial, selon un décompte de l’.. Quant à décédé, ont été confirmés plus de 57 000, soit moins qu’en France (59 072).

Le petit nombre de tests diagnostiques réalisés pourrait remettre en cause les statistiques, mais il est également vrai que aucun pays n’a observé de pic de surmortalité, ce qui indiquerait une propagation du virus. Malgré cela, le professeur Nkengasong a exhorté le continent au début de décembre à se préparer à une “Deuxième vague qui viendra sans aucun doute”.