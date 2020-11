COVID-19 :

Nommez-vous votre animal de compagnie Covid? Eh bien, au moins plusieurs personnes l’ont déjà fait.

Ceci est démontré par un rapport publié par le Collège des Vétérinaires de Catalogne dans lequel il a classé les Noms d’animaux les plus populaires parmi les chats et les chiens.

C’est ainsi que 36 animaux sont appelés en Catalogne, 27 chiens et 9 chats plus précisément, un nom que, comme il ne peut en être autrement, l’Ordre attribue à la pandémie.

Parmi les règles de base pour nommer un chat, et en particulier un chien (à cause de ce à quoi vous devez faire attention), il y a a de préférence deux syllabes et un son clair. Covid correspond à cette description, ce qui n’est pas si clair, c’est que c’est un nom qui peut sonner bien pour tout le monde.

Le rapport du collège fournit également des données plus globales et conclut que Malgré le sexe de l’animal, il y a une tendance à mettre plus de noms féminins que le mâle.

Luna, le nom le plus populaire chez les chiens et les chats

Ainsi, les noms de Luna (32558), suivie de Kira (20962) et Nina (12620) sont les plus populaires parmi les chiens. Chez les chats, Luna est également en tête de liste (3224), avec Nina (2619) et Lola (1695) à la troisième place.

Le rapport, que le Collège réalise depuis 10 ans, marque également l’évolution des races de chiens les plus courantes, où il n’y a guère de changements ces dernières années. Mongrel (204229), le Yorkshire Terrier (37922) et le berger allemand (30659) ce sont les plus courants. Le seul changement majeur est le déclin du bouledogue français, très populaire jusqu’à récemment, alors que le bichon maltais se développe fortement.