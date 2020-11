COVID-19 :

Le nombre de décès quotidiens se poursuit avec une tendance à la hausse avec 7800 dans les derniers jours pour laisser le total depuis le début de la pandémie à 1,38 million

Le monde enregistré le dernier jour 542 mille nouveaux cas de COVID-19 qui a porté le total de la pandémie à 58,7 millions, bien que le graphique des nouvelles infections cette semaine montre une certaine tendance à la baisse après deux mois de hausses tirées principalement par la deuxième vague de L’Europe .

Le graphique qui est maintenu avec tendance à la hausse est celui du défunt quotidien, 7 800 dans les derniers jours pour porter le total depuis le début de la pandémie à 1,38 million.

Amérique atteint aujourd’hui 25 millions d’infections, tandis que L’Europe  au total 17 millions, le sud de Asie 10 millions et le Moyen-Orient 3,8 millions.

Le continent américain a également dépassé aujourd’hui les 700 mille morts, contre 378 mille en L’Europe , 159 000 en Asie du Sud et près de 100 000 au Moyen-Orient.

Le graphique de cas quotidien montre une tendance à la baisse sur le continent européen et Moyen Orient, mais il est stable en Amérique et en Asie du Sud.

Par pays, États Unis en tête de la liste des cas absolus avec 12,1 millions de cas positifs, suivis de l’Inde (9,1 millions), du Brésil (6 millions) et de la Russie, qui avec 2,1 millions a une fois de plus dépassé la France en tant que quatrième pays le plus touché et l’un de ceux qui ils montrent toujours une courbe ascendante rapide.

Ils suivent France (également avec 2,1 millions de cas), Espagne Oui Royaume-Uni (1,5 million) e Italie (1,4 million), les quatre aux courbes dentelées qui semblent avoir atteint le sommet de leur deuxième vague mais qui descendent encore lentement.

Voici quatre pays d’Amérique latine qui étaient en tête de liste à la mi-année: Argentine (1,3 million de cas), La Colombie (1.2 million), Mexique (un million) et Pérou (949 mille positifs).

Patients guéris il y a plus de 41 millions et les cas dans un état grave ou critique s’élèvent à 103 000, 0,6 pour cent du total encore actif.

