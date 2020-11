COVID-19 :

Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la Santé, a reconnu que le nombre de décès dus au COVID-19 est “inhabituel, sans précédent”

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, a reconnu que le nombre de morts par COVID-19[feminine au Mexique, qui a déjà dépassé 100 000 est «inhabituel, aucun antécédent précédent“.

Lors d’une conférence de presse, le responsable fédéral a souligné que dans le monde, l’épidémie de COVID-19 s’est produite à des rythmes différents, “tous généralement défavorables à l’humanité”.

La société mexicaine n’avait aucun antécédent de maladie infectieuse aiguë qui pourrait provoquer une propagation aussi rapide et affecter la vie de tant de personnes », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que les années précédentes, dans notre pays, les principales causes de décès étaient liées aux maladies chroniques, aux blessures de causes externes et aux accidents domestiques.

Le COVID-19, maladie émergente, se positionne comme l’une des principales causes (causes de décès), on ne sait bien sûr pas ce qu’il finira par être, dans la mesure où l’épidémie se poursuit, dans laquelle d’autres conditions se poursuivent également », exposé.

La Secrétaire de Santé a annoncé ce jeudi qu’il y avait un million 19 mille 543 cas confirmés cumulés COVID-19 au Mexique, alors qu’il y a 100 104 décès dus à la maladie.

Avec ce chiffre, le Mexique a dépassé le soi-disant «scénario catastrophique» de 40 000 morts.

Avec des informations de López-Dóriga Digital