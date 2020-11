COVID-19 :

GENÈVE – Les cas mondiaux de COVID-19 s’élevaient à plus de 46 millions lundi, après une journée au cours de laquelle 223280 nouvelles infections ont été signalées sur la planète, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) .

Le nombre de décès dus à la pandémie est passé à 1 198 596 millions, et au cours des derniers jours, 3 718 nouveaux décès ont été signalés. Le nombre total d’infections dans le monde atteint 46 403 652, selon l’OMS.

L’Amérique compte déjà 20,6 millions de cas et a signalé lundi 139 000 infections, ainsi que 641 000 décès cumulés.

L’Europe a dépassé onze millions de cas positifs et 285 000 décès dus au COVID-19.

Avec plus de 80 000. Les États-Unis sont loin en tête dans les cas quotidiens du deuxième pays où la pandémie progresse plus rapidement que l’Inde, qui a signalé au cours des dernières 24 heures 45 000 nouvelles infections.

La France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Pologne sont, dans cet ordre, les prochains pays où le coronavirus progresse le plus rapidement ces derniers jours.

Dans l’immense salle Paul VI du Vatican, d’une capacité de 6000 personnes, en raison des mesures de sécurité pour éviter la contagion du coronavirus ce mercredi, il n’y avait que quelques centaines de fidèles à suivre l’audience générale du pape François.

Plusieurs pays européens ont adopté de nouvelles mesures pour lutter contre la contagion du coronavirus à partir de lundi, dans le but de protéger la population d’une maladie qui menace de submerger leurs systèmes de santé publique.

L’Allemagne a décrété une quarantaine partielle lundi et la Grande-Bretagne et l’Autriche suivront dans les prochains jours, fermant des bars, des restaurants et des entreprises non essentielles.

L’Italie, la Grèce et le Kosovo ont également annoncé de nouvelles mesures. Dans certains endroits, les restrictions ont suscité des protestations de la part de personnes en colère de devoir à nouveau vivre en isolement.

“Je veux dire que le Venezuela a mis au point un médicament qui annule à 100% le coronavirus”, a déclaré le président.

Cependant, les experts estiment que les mesures auraient dû être mises en œuvre il y a des semaines, reflétant le dilemme dans lequel se trouvent de nombreux pays, entre la nécessité de contrôler la propagation du virus et la volonté d’éviter un effondrement économique.

“Nous sommes conscients de la frustration, du sentiment de perte, de la fatigue des citoyens, de la colère manifestée ces jours-ci par des citoyens contraints de vivre avec des limites à leurs libertés personnelles”, a déclaré le Premier ministre italien Giuseppe Conte lors de la défense des mesures. mis en œuvre par votre gouvernement.

Les pays européens élargissent progressivement les restrictions depuis plusieurs semaines, mais malgré cela, le nombre de cas continue d’augmenter. Cependant, une lueur d’espoir a émergé en Belgique où un virologue de premier plan a déclaré que «ce train ultra-rapide perd de la vitesse».

Au total, il y a eu 270000 décès dus au coronavirus en Europe, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins. Les experts préviennent que les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés en raison d’un manque de tests ou de diagnostics erronés.

En Allemagne, des bars, des restaurants, des théâtres, des cinémas, des gymnases et d’autres entreprises ont dû fermer et le nombre d’infections est tombé à des niveaux gérables. L’interdiction de voyager reste en vigueur et les hôtels ne pourront pas accepter de touristes.