COVID-19 :

La pagaie était déjà en 2020. L’année. Votre année. Si 2019 avait été positive comme conséquence logique des saisons précédentes comme nous l’avons décrit dans le premier épisode de cette série de cinq, ‘La pagaie en 2020: le’ Golden Point ‘, le nouveau parcours promettait de fortes émotions sur et en dehors de la piste pour finir de faire le saut. Jusqu’à la pause.

Un sport qui avait cassé son toit. Du moins géographique. Au cours des 20 dernières années, le paddle-tennis s’était développé presque exclusivement en Espagne après avoir traversé l’étang dans les années 90. et ayant pris racine grâce, entre autres, au boom immobilier, un véhicule clair pour créer des pistes. Mais ça changeait.

La pagaie, qui appartient au peuple, se répandait. Oui La France ou le Portugal avaient été les premiers bastions, les dernières années commençaient à laisser fleurir de petits jardins prospères dans l’espoir de l’internationalisation. En Europe les pays nordiques -en particulier la Suède- et l’Italie construisaient une industrie en pleine croissance, L’Amérique latine respire à nouveau et des territoires nouveaux et intéressants sont nés aux USA, en Asie et même en Afrique.

Une internationalisation possible grâce au bon travail de l’industrie. Des marques comme Bullpadel, Head, Adidas, StarVie ou Babolat, qu’ils n’étaient plus seulement des créneaux mais et qu’ils avaient des budgets et des structures de plus en plus importants et, par conséquent, des projets plus ambitieux, ils étaient venus répondre à ce besoin et l’offre et la demande ont augmenté en même temps. Des profils plus pointus, des expositions de joueurs plus travaillées, des ambassadeurs plus en adéquation avec le terrain et une plus grande capacité de pénétration.

Le meilleur exemple, le Coupe du monde 2020. La Fédération internationale de padel (FIP) après avoir célébré un Européen remarquable à Rome, parier sur le Qatar comme lieu de la Coupe du monde 2020 dans un événement qui a promis d’ouvrir encore plus ce sport au monde dans sa quinzième édition et, en plus, de compenser la catastrophe du Paraguay.

Un événement pour lequel le professionnalisme aurait également sa part de responsabilité. Tout. Tour du monde de padel Il avait décidé d’étendre le paddle-tennis en dehors du territoire espagnol et ces dernières années, il avait marché, ni plus ni moins, sur des territoires aussi impensables il y a des années que Londres, Miami, Dubaï, Egypte, Monaco, Bruxelles, Rome, Mexico ou Sao Paulo.

Un World Padel Tour qui a connu la meilleure année de son histoire. Les changements de couples dans les deux catégories annonçaient une année des plus égales au cours de laquelle, désormais, les deux générations dominantes se disputaient de vous à vous. Celui qu’il avait envoyé et celui qu’il voulait envoyer. Une bataille symbolisée dans de nombreux couples.

Et il le ferait avec le début de saison pétillant. Marbella accueillera le premier tournoi majeur de l’année dans la catégorie Master pour lancer ce qui, finalement, serait la saison la plus atypique de l’ère moderne du paddle-tennis. Du sport en général.

Paquito Navarro et Pablo Lima, dans la catégorie masculine, et Marta Marrero et Paula Josemaría, chez les femmes, ils se lèveraient avec la victoire -les deux couples en trois sets- après avoir vaincu Juan Lebrón et Ale Galán et Alejandra Salazar et Ari Sánchez, respectivement. Un tournoi avec de nombreux noms propres, le combat pour le numéro un déjà réglé et de nombreuses nuances et qui est venu faire avancer une lutte ardue pour le trône avec un grand nombre de chapitres à raconter.

Mais ce ne serait pas le cas. Tout resterait dans les feux d’artifice. Juste la saison du World Padel Tour avait commencé et devait s’arrêter net quand elle était plongée dans sa première exposition au Yucatan (Mexique). La pandémie sanitaire l’exigeait. La réalité devenait dystopique et, pourquoi ne pas le dire, tragique et paralysait complètement le monde. En Espagne, le 14 mars.

En quelques jours, la crise sanitaire causée par le COVID-19 – également connu sous le nom de coronavirus – a plongé le monde dans une transe inconnue il y a plus de 100 ans et chaque facette de la réalité a été paralysée. Pour arrêter le virus.

La pagaie s’est arrêtée à Madrid, Barcelone, Milan, Mexique et tout autre coin où il était présent et les magasins, clubs, marques et tout type de lieu étaient fermés, vides ou, dans le meilleur des cas, en télétravail.