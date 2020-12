COVID-19 :

La pagaie est là pour rester. Pendant plus d’une décennie, le sport de la pelle a assumé son avenir le plus immédiat et l’a fait pour structurer une industrie qui, parallèlement au sport, se développerait petit à petit jusqu’à devenir une référence claire de croissance.

Pendant de nombreuses années, il marchait dans l’ombre. Loin des grandes lumières, des gros titres et des quotas de télévision, la pagaie a grandi et a grandi plus comme une clameur populaire à la merci de la volonté du peuple celle des grands mouvements et opérations car elle se jouait de plus en plus en plus d’endroits et année après année de nouveaux adeptes se sont ajoutés.

Le nombre de joueurs a augmenté à une vitesse vertigineuse, les marques faisaient des pas de géant pour nourrir l’industrie avec des produits plus techniques et spécialisés et, à leur tour, ils ont doublé leurs ventes année après année, mais ils ont cherché à faire le saut qualitatif. Et cela arriverait vite.

L’Open de Valladolid de 2019 avec les stands bondés. Tour du monde de padel

Le changement de paradigme irait de pair avec la professionnalisation. À bien des égards, à bien des égards, il suit son cours encore aujourd’hui. La pagaie devenait de plus en plus consommée et il fallait – entre autres – lui donner de la visibilité et cela allait de pair avec un saut évolutif dans l’élite. Une bonne vitrine est la meilleure revendication.

Et je le ferais main dans la main Tour du monde de padel. Le circuit professionnel de paddle-tennis misait déjà sur le paddle depuis plusieurs saisons et parviendrait à créer un format plus spectaculaire avec un résultat gagnant. Chaque année une plus grande part d’écran sur ‘GOL’, plus de followers sur les réseaux sociaux, une augmentation exponentielle des vues sur des plateformes comme Youtube et l’internationalisation promise depuis longtemps.

Le fossé entre amateurisme et professionnalisme commençait à se réduire et, dans une large mesure, c’était la conséquence logique d’un mouvement imparable qui, comme tout le reste, a besoin de ses idoles, étoiles et légendes pour lui donner ce regard parfois héroïque et parfois tragique.

Mais pourquoi maintenant? Parce que la concurrence était meilleure. La piste était plus réaliste. Plus encore. À la génération désormais traditionnelle des emblèmes de padel commandés par le Belasteguín, Alejandra Salazar, Paquito Navarro, Juan Martín Díaz, Carolina Navarro, Lima, Lamperti et la société allait ajouter cette «nouvelle vague» qui créerait un lien spécial avec les fans. L’idylle ultime.

Paquito Navarro et Juan Lebrón célèbrent leur promotion au premier rang. Tour du monde de padel

En 2019, l’irruption finale de la Ale Galán, Marta Ortega, Juan Lebrón, Ari Sánchez, Franco Stupaczuk ou Agustín Tapia, entre autres, qui avait déjà bousculé la concurrence et rendu les phases finales de plus en plus imprévisibles, mais qui aspiraient désormais à tout. Cela, à son tour, avait réalisé que les classements étaient modifiés plus fréquemment, que de nouveaux projets étaient recherchés ainsi, cette instabilité a généré un chaos concurrentiel.

Et il en viendrait donc à 2020. La saison. Avec des lettres majuscules. La pagaie était en mesure de montrer ses muscles après un 2019 qu’il avait quitté le premier joueur d’origine espagnole au sommet du trône -Juan Lebrón-, là la première paire à régner sur le paddle mondial -Paquito Navarro et Lebrón- une partenaire féminine dominante qui dit au revoir sans motifs sportifs -Marrero et Ortega- et la menace que le meilleur était encore à venir.

Un 2020 qui a marqué la meilleure saison de l’histoire. Les premiers jours de l’année passaient, encore un cours, annonce de nouveaux partenaires, adieux, projets et cette danse traditionnelle qui génère des centaines de milliers de commentaires et qui est déjà une tradition dans ce sport. Avec une nouveauté.

Le “ Golden Point ” était le nom propre de 2020. Ce serait fin janvier lorsque l’organisation du WPT annoncerait l’irruption de cette règle approuvée par le règlement officiel du Fédération internationale de padel (FIP) en 2017 pour, a priori, raccourcir la durée des jeux, imprimer une plus grande émotion et, à son tour, l’adapter à un format plus attractif.

Une nouveauté qui allait provoquer une vague de critiques, d’éloges, de plaintes et de doutes et cela n’a pu être résolu que lorsque la compétition a commencé à se dérouler à Marbella en mars. Le ainsi nommé mars 2020.