le papa Francisco critique à ceux qui ont manifesté ou protesté contre la des mesures imposé pour arrêter la contagion de coronavirus, y compris certains membres de l’Église, et a assuré que le pandémie il a été mieux géré là où les femmes sont premiers ministres ou chefs d’État, dans un nouveau livre.

Le volume de 150 pages intitulé “Rêvons ensemble“, Qui sera publié en plusieurs langues, dont l’espagnol, début décembre, est le résultat de longues conversations avec le journaliste anglais Austen Ivereigh.

Le Pape écrit en particulier sur la pandémie et affirme que «utiliser, élargir ou redimensionner un malheur pour se positionner politiquement ou socialement est aussi une forme grave d’abus qui rabaisse la douleur des victimes; et c’est tout aussi répréhensible ».

En ce sens, il a indiqué que «certaines des manifestations pendant la coronavirus ils ont éveillé l’esprit indigné de la victimisation, mais cette fois, il s’agit de personnes qui ne sont victimes que dans leur imagination ».

«Ceux qui prétendent, par exemple, être obligés de porter la jugulaire (masque) est une imposition injustifiée de l’Etat, et ils oublient et sont indifférents à tous ceux qui, par exemple, n’ont pas de sécurité sociale ou ont perdu leur emploi », a-t-il ajouté.

«Certains groupes ont protesté, refusé de garder leurs distances, défilé contre les restrictions de déplacement, comme si ces mesures constituaient une attaque politique contre l’autonomie ou la liberté individuelle! La recherche du bien commun est bien plus que la somme des biens individuels », a-t-il ajouté.

Il a regretté que «certains prêtres et laïcs aient donné le mauvais exemple en perdant leur sens de la solidarité et de la fraternité avec le reste de leurs frères. Ils en ont fait une bataille culturelle alors qu’en réalité il s’agissait de garantir et de protéger toute vie. “

Les femmes les plus touchées et les plus résilientes dans cette crise

Pour Francisco, «un signe d’espoir dans cette crise est le protagonisme de la femmes»Et assure qu ‘« ils ont été les plus touchés et les plus résilient dans cette crise »et ceux qui« tendent à travailler dans les secteurs les plus touchés par la pandémie – dans le monde, environ 70% de ceux qui travaillent dans la santé sont des femmes – mais ce sont aussi ceux qui, en raison de leur la participation au secteur informel ou non rémunéré subit le plus fort impact économique ».

Il a également souligné que dans les pays avec “des présidents ou des premiers ministres ont réagi, en termes généraux, mieux et plus rapidement que les autres à la pandémie, en prenant des décisions rapidement et en les communiquant avec empathie”.

Le pape qualifie les Ouïghours chinois de persécutés pour la première fois

Dans le livre, le pape appelle pour la première fois Ouïghours musulmans de Chine un peuple “persécuté”. «Je pense souvent aux peuples persécutés: les Rohingyas, les pauvres Ouïghours, les Yézidis», a-t-il déclaré dans une section où il parlait des chrétiens persécutés dans les pays islamiques.

Et dans un autre des chapitres, Francisco raconte comment, à Buenos Aires, il est sorti une nuit avec les cartonniers tout au long de son voyage. »Il était habillé en civil, sans la croix pectorale de l’évêque; seuls les dirigeants savaient qui il était. J’ai vu comment ils travaillaient, comment ils vivaient des restes de la société, recyclaient ce que la société rejetait, et j’ai aussi vu comment certaines élites les identifiaient aux restes ».

Le pape prône un revenu de base universel

En cette période de crise, le pape assure que «la reconnaissance en tant que société de la valeur du travail non rémunéré est vitale pour repenser le monde post-covid».

«Je pense donc qu’il est temps d’explorer des concepts tels que revenu de base universel (IBU), également appelé «impôt négatif sur le revenu», un paiement fixe inconditionnel à tous les citoyens, qui pourrait être distribué par le biais du système fiscal ».

Selon Francisco, l’IBU peut redéfinir les relations sur le marché du travail, garantissant aux gens la dignité de rejeter les conditions d’emploi qui les enchaînent à la pauvreté. Cela donnerait aux gens la sécurité de base dont ils ont besoin, supprimant la stigmatisation du welfarisme.

