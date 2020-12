COVID-19 :

Dans son message de Noël, le pape François a exhorté ceux qui ont des responsabilités à garantir le vaccin à tous “en particulier aux plus vulnérables”

Il papa Francisco a exhorté aujourd’hui ceux qui ont des responsabilités à garantir vaccin à tous “en particulier les plus vulnérables”, dans son message de Noël, cette année prononcée à l’intérieur du basilique de San Pedro et sans fidèles présents en raison de l’urgence pandémique du coronavirus.

En cette période d’obscurité et d’incertitudes, les lumières de l’espoir ressemblent à celles des vaccins, mais pour que ces lumières apportent de l’espoir au monde entier, elles doivent être disponibles pour tous », a déclaré Francisco.

Et il a dénoncé: «On ne peut pas s’attendre à ce qu’un nationalisme fermé nous empêche de vivre comme la vraie famille humaine que nous sommes. Nous ne pouvons pas laisser le virus de l’individualisme radical gagner et nous laisser indifférents à la souffrance des autres frères ».

Nous ne pouvons pas nous mettre en premier avant les autres. Les lois du marché et les brevets ne peuvent pas être la loi de l’amour et de la santé de l’humanité », a-t-il ajouté.

Compte tenu de cela, je demande à tous les responsables des États, des organisations internationales et des entreprises, «de proposer la coopération et non la concurrence, et de rechercher une solution pour tous. Des vaccins pour tous. Surtout pour les plus vulnérables et les plus nécessiteux de la planète ».

«Face à un défi qui ne connaît pas de frontières, aucune barrière ne peut être érigée. Nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré Francisco de la salle des bénédictions de la basilique.

Cette année en raison des mesures restrictives dues à la pandémie et avec une Italie confinée, le pape a livré son traditionnel message de Noël à l’intérieur de la basilique et ne regarde pas du balcon de la loggia centrale, dans laquelle il passe généralement en revue les maux et les crises. et les guerres dans le monde.

Un souvenir aux malades et aux personnes en difficulté financière

Il a commencé par déclarer qu ‘”en ce moment de l’histoire, marqué par la crise écologique et par de graves déséquilibres économiques et sociaux, aggravés par la pandémie de coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité”.

Au cours de ces jours de fête, François a rappelé «tous ceux qui ne se laissent pas submerger par des circonstances défavorables, mais s’efforcent plutôt d’apporter espoir, réconfort et aide, aidant ceux qui souffrent et accompagnant ceux qui sont seuls».

Il a également orienté ses pensées «en ce moment vers les familles: celles qui ne peuvent être réunies aujourd’hui, ainsi que celles qui sont obligées de rester chez elles».

Se souvenant qu’aujourd’hui les catholiques célèbrent la naissance de Jésus, a demandé “que le Enfant de Bethléem aidez-nous à être disponibles, généreux et solidaires, en particulier avec les personnes les plus fragiles, les malades et tous ceux qui sont actuellement sans travail ou en grave difficulté en raison des conséquences économiques de la pandémie ».

Il a également demandé à être proche de toutes «les femmes qui, au cours de ces mois de détention, ont subi des violences domestiques».

Que la naissance de Jésus rappelle aux enfants la souffrance dans le monde

Dans ce message de Noël, François a insisté sur le fait que «le jour où la Parole de Dieu deviendra enfant», tant de personnes se souviendront les enfants qui souffrent dans le monde, «surtout en Syrie, Irak et Yémen, ils paient toujours le prix élevé de la guerre ».

“Que leurs visages touchent la conscience des personnes de bonne volonté, afin que les causes des conflits puissent être traitées et travaillées courageusement pour construire un avenir de paix”, a-t-il ajouté.

Il a prié pour que ce soit le moment «où les tensions Moyen Orient et dans le Méditerranée orientale“.

Et aussi que «l’Enfant Jésus guérit à nouveau les blessures du peuple bien-aimé de Syrie, qui depuis une décennie est épuisé par la guerre et ses conséquences, encore aggravées par la pandémie», et «apporte du réconfort au peuple irakien et à tous qui se sont engagés sur la voie de la réconciliation, en particulier les Yézidis, qui ont été sévèrement battus au cours des dernières années de guerre.

Le pape a demandé que “l’Enfant de Bethléem” apporte la paix en Libye et qu’il “accorde la fraternité à la terre qui lui a donné naissance, et que les Israéliens et les Palestiniens puissent regagner la confiance mutuelle pour rechercher une paix juste et durable par le dialogue. direct, capable de mettre fin à la violence et de surmonter les ressentiments ».

N’oublie pas le Liban et il a réitéré son appel aux “dirigeants du pays à mettre de côté les intérêts privés, et à s’engager sérieusement, honnêtement et en toute transparence pour que le Liban suive une voie de réformes et poursuive sa vocation de liberté et de coexistence pacifique”.

Il a également demandé << l'engagement de la communauté internationale et des pays concernés à maintenir le cessez-le-feu dans le Haut Karabakh, ainsi que dans les régions orientales de Ukraine, et de favoriser le dialogue comme seul moyen de conduire à la paix et à la réconciliation ».

Et il a également prié pour que “l’Enfant Divin allège la souffrance” des populations Burkina Faso, de Mali et de Niger, de Ethiopie et la région de Cabo Delgado, au nord de Mozambique, victimes de violences du terrorisme international et «encourager les responsables de Soudan du sud, Nigeria et le Cameroun à poursuivre le chemin de la fraternité et du dialogue qu’ils ont entrepris ».

Il a imploré que «le roi des cieux protège les peuples touchés par les catastrophes naturelles en Asie du Sud-Est, en particulier en Philippines et Vietnam”Et en pensant à l’Asie, il s’est souvenu des personnes persécutées Rohingya.

Espoir pour les Amériques

Le pape argentin a appelé à “l’espoir pour le continent américain, particulièrement touché par le coronavirus, qui a exacerbé ses nombreuses souffrances qui l’oppriment, souvent aggravées par les conséquences de la corruption et du trafic de drogue”.

Fait référence à Chili et a exigé que l’enfant Jésus “aide à surmonter les tensions sociales récentes”

Et il a demandé la fin “de la souffrance de Peuple vénézuélien“.

François a terminé son message en insistant sur le fait que, malgré les difficultés rencontrées, «que Noël soit l’occasion pour chacun de redécouvrir la famille comme berceau de la vie et de la foi; un lieu accueillant d’amour, de dialogue, de pardon, de solidarité fraternelle et de joie partagée, source de paix pour toute l’humanité ».

Avec des informations d’.