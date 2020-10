COVID-19 :

VATICAN CITY – Le pape François a reproché mercredi à «cette dame appelée COVID» de l’avoir forcé à garder ses distances avec les fidèles lors de son audience générale hebdomadaire, qui était beaucoup plus petite que d’habitude en raison de l’augmentation des infections à coronavirus en Italie.

Francisco réapparut sans masque, même en saluant quelques prêtres, qui ne le portaient pas non plus, à la fin de l’acte. Bien que les prélats aient porté des masques pendant l’heure qu’a duré l’audience, ils l’ont enlevé lorsqu’ils se sont alignés pour serrer la main du pontife et lui parler brièvement.

Augusto Zampini, un membre clé de la commission d’intervention COVID-19 créée par le pape, a reconnu mardi qu’à 83 ans et sans une partie d’un poumon en raison d’une maladie dans sa jeunesse, François courrait un risque élevé de complications s’il était infecté. . Le responsable du Vatican a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il porte un masque pour saluer les gens dans l’audience générale.

Le pontife n’a été vu porter un masque en public que deux fois: le 9 septembre alors qu’il entrait et sortait de l’audience générale, et la semaine dernière lors d’un service interconfessionnel de deux heures dans le centre de Rome.

Au début de son audition hebdomadaire, Francisco s’est à nouveau excusé de ne pas pouvoir venir saluer les fidèles, soulignant que cela créerait une foule autour de lui.

“Et cela va à l’encontre de toutes les précautions dont nous avons besoin face à cette dame du nom de COVID, qui nous fait tellement mal”, a déclaré le pape depuis la scène de l’auditorium du Vatican. «Pour cette raison, veuillez m’excuser de ne pas venir vous saluer. Je vous salue d’ici et vous porte dans mon cœur et, s’il vous plaît, gardez-moi dans votre cœur et priez pour moi ».

L’Italie, premier pays occidental touché par la pandémie au début de l’année, a connu un pic d’infections ces dernières semaines, incitant le gouvernement à fermer les bars et restaurants la nuit, en plus de suspendre l’activité de théâtres, gymnases et piscines. Les autorités de santé publique demandent à la population de rester à la maison autant que possible.

Le public de Francisco, qui avant la pandémie rassemblait des milliers de personnes chaque semaine sur la place Saint-Pierre ou dans l’auditorium, comptait quelques milliers de participants mercredi.