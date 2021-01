COVID-19 :

(CNN espagnol) – Le ministre paraguayen de la Santé publique Julio Mazzoleni a annoncé ce vendredi avoir signé des accords avec deux entreprises pour l’acquisition de 3 millions de doses de vaccins contre le covid-19.

Il a ajouté que dès que les contrats seront signés, ils donneront des détails sur les entreprises, les noms des vaccins et leur coût. Selon un communiqué du ministère de la Santé, environ 4 300 000 autres sont prévus dans le cadre du mécanisme de collaboration Covax.

La première étape du plan de vaccination, prévue pour la seconde quinzaine de février, comprend les personnes âgées et les agents de santé. La fourniture des doses se fera progressivement conformément aux accords bilatéraux et aux délais fixés par Covax. En ce qui concerne ces derniers, ils ont indiqué qu ‘”il y a des informations” sur l’expédition d’antigènes au Paraguay “avant mai ou juin”.

Les cas de Covid-19 en hausse au Paraguay

D’autre part, le ministère de la Santé a signalé que les deux premières semaines de 2021 ont enregistré le plus grand nombre de cas de covid-19 à ce jour dans la pandémie.

Ils ont ajouté que les plus touchés sont Asunción et Central, bien qu’ils ajoutent qu’il y a une tendance à se stabiliser. Selon Mazzoleni, avec une reprise progressive des infections dans l’Alto Paraná, on parle déjà d’une deuxième vague dans ce domaine. Par conséquent, il a alerté la population pour qu’elle poursuive toutes les mesures d’auto-prise en charge pour empêcher la propagation du virus.

Le ministre a évoqué le cas particulier du département de Guairá, situé au centre du pays, qui enregistre une augmentation des cas en raison d’un événement social dans une discothèque auquel plus de 300 personnes ont participé. Il a ajouté que 90% des personnes infectées ont entre 20 et 30 ans et les autres sont des membres de leur famille.

D’autres endroits du pays qui enregistrent une augmentation des cas sont Amambay, San Pedro et la zone urbaine de Presidente Haye. Les autres départements sont relativement stables, a-t-il dit.

Jeudi, le ministère de la Santé a confirmé 125 518 cas de coronavirus et 2571 décès dus à la maladie.