Amfilohije a dirigé des «processions» de protestation contre une loi qui déclarait propriété d’État des communautés religieuses

Le hiérarchie de Archevêché de l’Église orthodoxe serbe au Monténégro, Amfilohije, est décédé ce vendredi à 82 ans à cause de COVID-19[femininea rapporté l’agence de presse monténégrine Mina.

Le premier ministre désigné de Monténégro, Zdravko Krivokapic, le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, Y Milorad Dodik, membre serbe de la présidence bosniaque, également a assisté aux funérailles à Podgorica.

L’archevêque métropolitain était interné dans un hôpital de Podgorica dernier jour 6 après avoir été testé positif au coronavirus, mais bien que deux semaines plus tard, son test soit revenu négatif, Amfilohije (Radovic) a été hospitalisé en raison du processus de récupération d’une pneumonie bilatérale et d’autres complications.

Son état de santé s’est détérioré hier et les tentatives des médecins pour arrêter son insuffisance respiratoire ont échoué..

Le hiérarque, docteur en théologie, polyglotte et conservateur, a conduit à la fin de l’année dernière et plusieurs mois de 2020 les massives “processions” de protestation contre une loi controversée biens publics déclarés propriété des communautés religieuses et qui avait soulevé des tensions dans Monténégro.

Les élections législatives d’août dernier ont été marquées par ces tensions, et les protestations et le mécontentement suscités par la loi auraient contribué à la chute du gouvernement DPS, l’homme fort du Monténégro, Milo Djukanovic, après 30 ans au pouvoir.

Amfilohije, un théologien formé à Belgrade, Berne, Rome, Athènes et d’autres centres européens, et professeur de catéchisme, était un eurosceptique et critique de l’entrée du Monténégro dans la Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

L’un des évêques les plus influents de l’Église orthodoxe serbe, il a été nommé archevêque métropolitain de l’Église serbe en Monténégro en 1990, basé à Cetinje.

Certains médias régionaux rappellent leur soutien à la forces serbes dans les guerres de Croatie Oui Bosnie dans les années 1990, les dirigeants serbes de Bosnie de l’époque Radovan Karadzic et le général Ratko mladic, aujourd’hui reconnu coupable de crimes de guerre par la justice internationale.

