COVID-19 :

Le Royaume-Uni compte déjà les heures pour quitter l’Union européenne. À minuit ce jeudi, les liens réglementaires qu’elle entretenait avec ses partenaires continentaux prendront fin après près d’un demi-siècle. Cela remplira le grand objectif du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui célébrera sûrement l’événement pour lequel il s’est battu si durement.

Cependant, la joie du chef du gouvernement britannique ne sera pas partagée par tous les citoyens du Royaume-Uni. Et certains d’entre eux sont directement liés à Boris Johnson. C’est le cas du père du Premier ministre, qui a annoncé publiquement son intention d’obtenir la nationalité française afin de maintenir «un lien» avec l’Union européenne.

«Si j’ai bien compris, je suis français. Ma mère est née en France, sa mère était entièrement française, tout comme son grand-père. Pour moi, il s’agit de récupérer ce que j’ai déjà et donc je suis très content “Stanley Johnson a expliqué en français à la radio RTL.

“Je serai toujours européen, c’est sûr. On ne peut pas dire aux Anglais” ils ne sont pas européens “. L’Europe est plus que le marché commun, c’est plus que l’Union européenne”, a ajouté le père de Boris Johnson, qui a été l’un des premiers fonctionnaires britanniques à Bruxelles, membre du Parlement européen et de la Commission, comme détaillé par l’..

Cas quotidiens maximum

Alors que le Royaume-Uni se prépare à entamer la nouvelle ère du Brexit, la pandémie de coronavirus se poursuit sans relâche sur son territoire. Au dernier jour, le pays s’est enregistré 55 892 nouveaux cas, un chiffre qui représente son maximum quotidien depuis le début de la crise, et 964 décès en 24 heures.

L’inquiétude continue de croître parmi les autorités sanitaires en raison de l’augmentation des cas survenant après détection d’une nouvelle souche virale dont la capacité de transmission peut être jusqu’à 70% supérieure à la précédente.