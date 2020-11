COVID-19 :

Enzo, le père de Francesco Totti, est mort à cause de coronavirus. À ses 76 ans, a été admis à l’unité de soins intensifs du Hôpital Spallanzani à Rome après avoir contracté le coronavirus.

Celui que l’on surnommait le “ shérif ” était un patient à risque, depuis quelques années, il a subi un crise cardiaque, ce qui l’a empêché de continuer à aller aux voyages que Francesco a fait quand il a joué pour le Rome.

En effet, Roma voulait montrer son affection à la famille d’Enzo: “Notre étreinte va à Fiorella, Francesco, Riccardo et toute la famille”, se référant à sa femme, Francesco lui-même et son frère.

Ciao Enzo ❤️ Il nostro abbraccio va à Fiorella, Francesco, Riccardo ea tutta la famiglia @Totti #ASRoma – AS Roma (@OfficialASRoma) 12 octobre 2020

Le Real Madrid a également rejoint la douleur de l’ancien footballeur avec un message sur Twitter: “Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances, son soutien et son affection à la légende de Roma Totti ainsi qu’à toute sa famille, ses amis et ses proches. , à la mort de son père, Enzo Totti “.

Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances, son soutien et son affection à la légende de @OfficialASRoma @Totti, ainsi qu’à toute sa famille, ses amis et ses proches, à l’occasion du décès de son père, Enzo Totti. # RealMadrid – Real Madrid CF (34🏆) (@realmadrid) 12 octobre 2020

Toujours aux côtés de Francesco

Enzo Totti était un grand soutien pour son fils Francesco. Quelle que soit la compétition, Enzo était là avec le footballeur légendaire, du Une série, en passant pour L’Europe , et même le Jeux olympiques. De plus, le joueur lui-même a révélé qu’à plus d’une occasion Enzo est arrivé après les entraînements de son fils avec pizza et mortadelle.

Image de Riccardo, Francesco et Enzo Totti. Instagram (@francescototti).

En revanche, dans de nombreuses interviews, l’ex-footballeur a commenté sa relation avec son père: “Papa ne m’a jamais félicité, au contraire, il me frappait toujours. Quand j’ai marqué deux buts, il m’a dit que je devais en marquer quatre. Jusqu’au dernier jour, il ne m’a jamais dit.” rien. Et peut-être c’était ma chance. Mes parents m’ont appris les bonnes valeurs, comment respecter les personnes âgées“.