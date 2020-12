COVID-19 :

. – Des responsables de haut rang de la Maison Blanche sont sur le point d’être parmi les premiers à être vaccinés contre le coronavirus aux États-Unis, selon un responsable de la Maison Blanche et une personne familière avec le sujet.

La vaccination à la Maison Blanche, qui pourrait commencer dès cette semaine, aurait lieu alors que le vaccin a un approvisionnement extrêmement limité et n’est généralement disponible que pour les travailleurs de la santé à haut risque.

Cependant, le président Donald Trump a tweeté dimanche soir que le personnel de la Maison Blanche devrait recevoir le vaccin “un peu plus tard dans le programme, à moins que cela ne soit spécifiquement nécessaire”.

«J’ai demandé que cet ajustement soit fait», a-t-il déclaré. «Je ne suis pas censé prendre le vaccin, mais j’espère le faire au moment opportun. Je vous remercie!”.

Le New York Times a fait un premier rapport sur les vaccins à la Maison Blanche. D’autres parties de l’administration Trump seront vaccinées dans les prochains jours.

La distribution des vaccins commence

Un responsable de l’administration a déclaré que les prestataires de soins de santé des National Institutes of Health commenceraient à recevoir le vaccin dans un proche avenir. La priorité sera donnée aux médecins et aux infirmières de l’unité de soins intensifs du centre clinique de l’institut pour recevoir le vaccin en premier. D’autres hauts responsables, tels que le Dr Anthony Fauci, sont sur la liste pour recevoir le vaccin après des employés qui se classent plus haut sur la liste des priorités, a déclaré le responsable.

“Les hauts fonctionnaires des trois branches du gouvernement recevront des vaccinations conformément à la continuité des protocoles gouvernementaux établis dans la politique exécutive”, a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité John Ullyot dans un communiqué. “Le peuple américain doit être convaincu qu’il reçoit le même vaccin sûr et efficace que les hauts responsables du gouvernement américain, avec les conseils des professionnels de la santé publique et des dirigeants de la sécurité nationale.”

Il y a eu plusieurs épidémies de coronavirus à la Maison Blanche pendant la pandémie, et le président Donald Trump lui-même a été infecté.

Le président et d’autres membres du personnel de la Maison Blanche ont régulièrement contourné les directives de sécurité des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pendant la pandémie, telles que l’utilisation de masques faciaux et la distanciation sociale.

Il y a eu plusieurs fêtes de Noël récemment à la Maison Blanche dans lesquelles ces directives n’ont pas été suivies, et Trump a organisé de nombreux événements pendant la campagne au cours desquels de grandes foules se sont rassemblées, sans masques.