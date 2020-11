COVID-19 :

La reprise économique se dégonfle. Au moins, c’est le diagnostic de la Fondation des caisses d’épargne (Funcas), qui prévoit une baisse de 5% en rythme trimestriel entre octobre et décembre en raison de la deuxième vague, des épidémies et de restrictions sanitaires en vigueur.

Toutefois, Funcas elle a amélioré sa prévision de croissance à 12% cette année (contre 13% qu’elle attendait) après l’amélioration enregistrée au deuxième trimestre. Cependant, il espère que Économie espagnole avance de 6,7% seulement en 2021 -par rapport aux 7,9% précédemment estimés-, ce qui signifie qu’en 2021 à peine la moitié de la richesse perdue en 2020 sera récupérée, année où pandémie.

Plus précisément, à court terme, indicateurs ils ne sont pas très encourageants. Au cours de ce quatrième trimestre, le PIB baissera de 5% en raison de la recrudescence des infections et des restrictions à l’activité. Par secteurs, le niveau d’activité dans les services sera d’environ 40% inférieur à celui d’avant la crise d’ici la fin de l’année, contre 3% de recul dans l’industrie. Cependant, le gouvernement nie la plus grande. Selon le ministre des Affaires économiques, Nadia calviño, «Le scénario central pour le quatrième trimestre n’est pas une baisse du PIB».

Selon Funcas, “la faiblesse du comportement de l’économie dans cette dernière tranche de 2020 se poursuivra au début de 2021, même si la reprise sera renforcée au fur et à mesure de l’année en raison de l’arrivée du vaccin et dans une moindre mesure des fonds européens”. «Si en 2020 la seule contribution vient de consommation publiqueLe reste des composantes de la demande nuisant à l’activité, elles y contribueront toutes en 2021, soulignant le rebond de la consommation privée. L’investissement et le secteur extérieur auront également un impact favorable », souligne l’entité.

Ce service de recherche, l’un des plus réputés du pays, prévient que le produit intérieur brut (PIB) ne récupérera pas complètement le terrain perdu depuis le début de la crise jusqu’au début de 2023, un an plus tôt que dans un scénario sans vaccin.

Dans un environnement aussi incertain que l’actuel, les prévisions de Funcas incluent l’application d’un vaccin au printemps 2021, une augmentation des dépenses publiques financées sur fonds européens de 14 milliards en 2021 et 28 milliards en 2022 (programme Next Generation EU) , le revenu vital minimum et les augmentations des pensions et des salaires publics annoncés par le gouvernement pour 2021. D’ici 2022, on a supposé que les pensions augmenteraient de la même manière que l’année précédente, mais il n’y aurait pas d’augmentation des salaires publics. Les augmentations d’impôts contenues dans le projet de budget général de l’État ne sont pas incluses car elles sont en attente d’approbation.

Les analystes expliquent que “avec la campagne de vaccination, les deux principaux facteurs qui ont entravé l’activité jusqu’à présent vont s’affaiblir”. “En premier lieu, les dépenses de consommation privée augmenteront et le taux d’épargne familiale se normalisera, qui en 2022 pourrait se situer autour de son niveau d’équilibre, estimé à 8,8%.” Le deuxième facteur d’espoir pour la reprise est que «le tourisme étranger va se redresser bien que, selon le moment de l’arrivée du remède, le secteur ne se redresse que partiellement en 2021 – l’activité atteindrait 50% du niveau de 2019, par rapport à 30% en 2020- «. «En 2022, le volume d’activité serait encore de 85%», soulignent-ils.

Funcas prévient également que «le reprise de l’économie il faudra du temps pour créer de nouveaux emplois ». “Le chômage pourrait augmenter en 2021 avant de s’engager dans une voie d’amélioration en 2022”, a-t-il ajouté. “Cette année-là, le taux de chômage s’établirait à 15,5%, 1,4 point de plus qu’en 2019”, prévient l’agence.

D’autre part, le déficit public il sera d’environ 11,5% cette année en raison de l’augmentation des dépenses publiques et de l’effondrement de la collection. En 2021, avec les hypothèses mentionnées ci-dessus, le déficit tomberait à 8,6% du PIB, alors qu’il augmenterait en termes structurels. Le décalage pourrait encore atteindre 5,5% en 2022, année au cours de laquelle la politique budgétaire restera expansionniste. La dette publique stagnera à environ 120% du PIB. Autrement dit, l’apparition d’un vaccin aidera à peine à réduire les déséquilibres.

“Séparé de évolution des comptes publics, l’un des principaux risques pour l’économie est la possibilité d’un chômage de longue durée et insolvabilité d’entreprise, avec la menace de contagion financière de la crise », rapporte le rapport. “Un autre risque qui pourrait retarder la reprise est la disponibilité tardive des fonds européens, ainsi que leur mauvaise gestion par les différentes administrations et une capacité d’absorption insuffisante par l’économie.” En fait, la Hongrie et la Pologne ont déjà averti qu’elles opposeraient leur veto au sauvetage européen.

Dans ce scénario, de Funcas ils préviennent que “les réformes sont cruciales” pour générer “la confiance dans la capacité de croissance et dans la solvabilité de l’Espagne”. Le gros risque? “Des doutes sur la soutenabilité de la dette auraient de graves conséquences économiques et sociales et laisseraient l’économie espagnole à la traîne du reste des pays développés”.