COVID-19 :

Les mauvais présages qui augurent une pression sanitaire pire encore que celle ressentie lors de la première vague se sont confirmés. Les hôpitaux andalous enregistrent déjà plus d’hospitalisés pour Covid-19 qu’au sommet de la première vague.

La communauté atteint 2764 hospitalisés, 153 de plus au cours des dernières 24 heures et dépasse ainsi les 2708 au 30 mars, chiffre maximum jusqu’à aujourd’hui. La pression dans les unités de soins intensifs (USI) est légèrement inférieure au pic de la première vague: 381 admis ce lundi -22 de plus en 24 heures- contre 438 le 30 mars.

Les hôpitaux de Séville déjà avertis la semaine dernière que si ce taux d’infection persiste, «même le meilleur système de santé au monde ne pourrait pas arrêter l’augmentation des cas» et que l’effondrement viendrait dans des semaines.

L’Andalousie dépasse ses pires données

Les hôpitaux andalous enregistrent ce lundi 2 novembre, un nouveau jour d’augmentation de sa pression sanitaire avec 153 patients admis par coronavirus (Covid-19) plus que ce dimanche et atteint 2763, ce qui suppose dépasser le pic enregistré le 30 mars de 2708 hospitalisés, dont 438 étaient alors dans une unité de soins intensifs (USI). Maintenant, ceux qui sont entrés dans ces unités sont 381, 22 de plus que dimanche.

Ces données figurent dans un graphique publié sur les réseaux sociaux par le Junta de Andalucía, consulté par Europa Press, qui reflète l’évolution quotidienne des admissions à l’hôpital pour Covid-19 dans la communauté autonome.

Les admissions à l’hôpital ont encore augmenté ce jour de 153 personnes, après avoir augmenté de 49 dimanche, de 91 samedi, de 126 vendredi, de 33 jeudi – la plus petite augmentation de la semaine – de 50 mercredi, de 118 mardi et à 174 lundi dernier. Les 2764 hospitalisés inscrits ce lundi sont 620 de plus que les 2144 enregistrés il y a sept jours.

Également, le nombre de patients en soins intensifs connaît sa quinzième augmentation consécutive avec 22 autres, après avoir augmenté de 19 dimanche, de 15 samedi, 29 vendredi -la plus forte hausse de la semaine dernière-, de trois jeudi -la plus petite hausse des sept derniers jours-, de onze mercredi, à 14 heures Mardi et à 19 heures lundi dernier. Les 381 patients en USI recensés ce jour sont 113 de plus que les 268 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine.