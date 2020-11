COVID-19 :

Le taux de contagion atteint en Andalousie ne s’arrête pas, un jour de plus, il a atteint près de 5 000 infections quotidiennes. Un chiffre qui reste trop élevé et ce qui est pire est à l’origine d’un nombre inquiétant d’hospitalisations. Aujourd’hui, un autre record a été battu. Le nombre maximum d’admis aux soins intensifs a été atteint, plus élevé que lors du pic de la pandémie en mars. En plus de pleurer la mort de 55 personnes, la tempête de mauvaises données ne s’arrête pas en Andalousie.

La tempête de coronavirus se décharge fortement en Andalousie. Ce nouveau virus ne semble s’arrêter à rien, face aux hypothèses de mesures préventives, il semble que rien ne fonctionne avec lui. Un jour de plus, il atteint près de 5000 points positifs quotidiens, un total de 4 993 positifs qui représentent le plus grand nombre d’infections cette semaine, après 4 627 cas enregistrés vendredi, 3 770 jeudi, 2 363 mercredi, 3 937 mardi et 4 406 lundi. La courbe ne descend pas, au contraire, elle continue de monter.

Séville se répète comme la province avec le plus de cas quotidiens confirmés par PCR et test d’antigène, lors de l’ajout de 1 350 en 24 heures, suivi de Grenade avec 1 074, Malaga avec 678, Jaén avec 550, Córdoba avec 428, Cádiz avec 332, Huelva avec 306 et Almería avec 275. Ils n’arrêtent pas de détecter des positifs en tout coins d’une communauté qui traverse des jours difficiles, pires qu’en mars.

La preuve que l’Andalousie malgré les mesures décrétées est pire qu’en mars sont celles admises à l’ICU. Au jour d’aujourd’hui il y a 442 patients, 16 de plus que ce vendredi et quatre de plus que le 30 mars, le nombre maximum du pic de la pandémie. La gravité de ce virus a fait 55 morts en une seule journée, un chiffre qui reste dangereusement élevé. Des familles qui ont été détruites et des vies perdues en raison de l’avancée du coronavirus dans cette communauté autonome.

La Junta de Andalucía est particulièrement consciente des résidences pour personnes âgées, si lors de la première vague elles pouvaient être protégées, ce problème est venu avec force cette deuxième vague. je sais ont détecté trois nouveaux foyers dans la résidence Virgen de Los Remedios de Órgiva (Grenade) avec onze cas (six résidents et cinq travailleurs); à la résidence San Nicolás de Cantillana (Séville) avec 15 positifs (dix résidents et cinq employés) et au centre résidentiel El Pinar de la Fuente de Hinojos (Huelva) avec dix infections (cinq résidents et six travailleurs).

Cette semaine, de nouvelles mesures pourraient arriver visant à essayer d’arrêter l’avancée incontrôlée de coronavirus positifs en Andalousie. Les chiffres ne jouent pas en faveur du peuple, la Junta de Andalucía étudie de nouvelles mesures qui peuvent vraiment fonctionner pour garder ce virus sous contrôle. Bientôt, ils pourraient annoncer de nouvelles restrictions pour les zones les plus touchées ou procéder à un confinement périmétrique comme le reste des communautés autonomes qui n’ont pas non plus pu voir le nombre d’infections diminuer.