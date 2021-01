COVID-19 :

Même avec l’arrivée des vaccins et le début des campagnes de vaccination, L’Europe traverse un moment très délicat après les fêtes de Noël dans la pandémie. La troisième vague continue d’apparaître ou est même déjà une réalité. Les infections continuent d’augmenter et la détection de la nouvelle souche britannique apporte, si possible, plus d’incertitude en ce premier mois de 2021. De tous les pays européens, L’Allemagne est à son pire dans cette pandémie de coronavirus. Les points positifs continuent d’augmenter au milieu d’une vaccination pleine de critiques à l’encontre du gouvernement du pays.

Une situation pour laquelle de nombreux citoyens ont dénoncé la lenteur des processus de vaccination dans une campagne qui a débuté samedi dernier pour mettre fin à la pandémie. En fait, ce lundi, ils ont notifié que plus de 264 000 personnes âgées et personnels de santé ils avaient reçu la première dose du vaccin BioNTech-Pfizer. Certaines données qui montrent même que sa vitesse de vaccination est beaucoup plus élevée que dans de nombreux pays européens, surtout par rapport à la France ou à l’Espagne, mais qui continue de déchaîner de nombreuses critiques à l’encontre de la chancelière allemande Angela Merkel.

Allemagne, 44% de la population se dit non convaincue de la stratégie de la campagne de vaccination. En outre, le journal Bild, le plus lu du pays, a également accuse le gouvernement d’avoir “trop ​​compté sur l’Union européenne” dans la stratégie de vaccination et son approvisionnement, et de privilégier le produit BioNTech-Pfizer au détriment du vaccin Moderna. “Pourquoi la Commission européenne a-t-elle commandé si peu de doses de vaccins à l’avance? Et pourquoi l’Allemagne n’a-t-elle pas commandé certaines parties des doses non revendiquées par l’UE?” Olaf Scholz, vice-chancelier et candidat social-démocrate pour les prochaines élections, qui auront lieu dans dix mois, s’interroge notamment dans ce message révélé par Bild.

Au vu des critiques et de la situation très délicate que traverse le pays, le gouvernement envisage d’allonger le délai entre les deux doses à fournir avec le vaccin Pfizer. L’intention est d’utiliser ces secondes doses pour atteindre plus de personnes, en attendant de nouveaux approvisionnements. En Espagne, Salvador Illa a nié avoir pensé à cette stratégie et ils continueront à respecter les délais de 21 jours entre les deux injections, comme recommandé par les experts.

Allemagne, en attendant de nouvelles restrictions

Compte tenu de la forte augmentation des cas dans le pays, Angela Merkel et les 16 États ou régions se réuniront ce mardi par télématique pour fixer une date pour une nouvelle extension des restrictions, parmi eux, la fermeture des écoles. On parle de 31 janvier comme la date à laquelle les restrictions seraient levées, pour autant que la situation du pays s’améliore d’ici là. En plus des centres éducatifs, La chancelière prolongerait également la fermeture des commerces – à l’exception des magasins d’alimentation ou des pharmacies -, des bars, des restaurants et des centres culturels jusqu’à la fin du mois. En outre, ils chercheront à augmenter le plus possible le télétravail à domicile.

Lors de la première vague de la pandémie, l’Allemagne a été évoquée comme l’un des exemples à suivre pour gérer la situation face au coronavirus. Mois après, Le 30 décembre dernier, le pays a dépassé le millier de morts (1 129 morts) en une seule journée. Un chiffre devenu inquiétant, laissant dans le cumul depuis mars un total de 1 787 410 infections confirmées, 35 518 personnes sont décédées pour des causes liées à la maladie et 1 424 700 guéris.

Les dernières données de la pandémie

Mais avec l’entrée de la nouvelle année, la situation ne s’est pas améliorée. Ce mardi, 11897 nouvelles infections et 944 décès par coronavirus ont été signalés, tel que rapporté par l’Institut Robert Koch (RKI) de virologie sur la base des données rapportées par les bureaux de santé du pays au cours des dernières 24 heures. L’incidence cumulée des pays est maintenant de 134,7 infections pour 100 000 habitants la semaine dernière. L’objectif avec les prochaines restrictions est d’atteindre une incidence de 50 cas pour 100 000 habitants. En outre, les autorités préviennent que l’impact des vacances est encore inconnu et les réunions de famille ce Noël.