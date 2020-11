COVID-19 :

L’une des nombreuses clés, probablement, de ces élections aux États-Unis a été la pandémie de coronavirus. Le pays va dépasser les 10 millions d’infections, quelque chose que a aidé un Joe Biden à gagner que, face à l’attitude de Donald Trump envers le virus, a avancé un plan de crash comme l’une de ses premières priorités Quand j’arrive à la Maison Blanche “Les décisions seront prises par les responsables de la santé publique et non par les politiciens”, a-t-il déclaré..

La première chose que Biden va faire en matière de santé est de bien s’entourer, et pour cela créera une équipe de conseillers composée de 12 scientifiques: “Ma proposition est restaurer la compétence des professionnels et des experts, afin qu’ils puissent communiquer sans interférence avec le public ».

À tout moment, le nouveau président a réitéré l’importance de vaincre le coronavirus afin de reconstruire le pays. “Sans maîtriser le virus, nous ne pourrons pas récupérer notre économie ou continuer nos vies”, a expliqué. Et c’est pourquoi il va se distancier du manque de contrôle de Trump pour commencer un plan «fondé sur la science» et basé sur «la compassion, l’empathie et la sollicitude».

Des mesures adaptées à chaque état

Les États-Unis accumulent le 20% des infections mondiales, et c’est aussi le pays avec le plus grand nombre de décès, 237.400. Et bien que Donald Trump a accusé Joe Biden pendant la campagne de vouloir imposer un “confinement national”La réalité est que le président élu a répété à maintes reprises qu’il ne prendrait pas une décision si drastique qu’elle impliquerait tout le pays de la même manière.

Donc, se concentrera plus spécifiquement sur chaque état, sans bien sûr renoncer à une stratégie nationale: «Je vais aller gouverneur par gouverneur et exiger l’usage obligatoire des masques dans leurs états, et s’ils refusent, j’irai vers les maires et les responsables des comtés, et j’étendrai l’exigence dans tout le pays. Ces déclarations reposent également sur le fait que Le masque n’est pas obligatoire aujourd’hui dans de nombreuses villes américaines et dans lequel Trump a déclaré que son utilisation n’était que “politiquement correcte”.

Renforcer le système de santé

En plus de restaurer la crédibilité des scientifiques et s’appuyer sur eux, et en plus de parier fortement sur un vaccination de masse, L’autre défi de Biden dans ce domaine est de fournir à ses citoyens des soins de santé efficaces et disponibles pour leurs besoins. Pour lui, récupérera les évincés (par Trump) et connus “Obamacare”, le système de santé de son ami et ancien partenaire Barack Obama.

Il est calculé que 14,6 millions d’Américains auraient été négligés sans ce plan et quoi plus de la moitié de ce montant aurait été laissée sans couverture maladie avec des licenciements. Par conséquent, il est essentiel pour Biden de revenir à ce système de protection de la santé.

En même temps, pendant que le vaccin arrive, vous ne ménagerez aucun effort sur les traces. Les Centers for Disease Prevention and Control (CDC) joueront un rôle clé avoir la maîtrise des points positifs, des revenus et de la réalisation quelques tests qui seront gratuits: “Nous devons investir beaucoup plus d’argent dans les tests et le suivi”.