COVID-19 :

Le nationalisme catalan n’est pas un point sans fil. La crise sans précédent provoquée par la pandémie Covid, avec des dizaines de milliers d’emplois perdus et des entreprises ruinées, est devenue une opportunité pour continuer à diffuser les politiques d’immersion linguistique que la Generalitat mène depuis des décennies la Generalitat avec le budget public. . Ainsi, parmi les mesures urgentes de relance économique en Catalogne en raison de la crise de Covid, le gouvernement tirera sur les comptes publics pour dépenser huit fois plus sur la promotion de la langue et sept fois plus sur le cinéma catalan car l’exécutif séparatiste comprend que la culture est «la base du bien-être et de l’économie créative». Le but est de créer “Une marque de cinéma catalan” projection mondiale dans le style des productions audiovisuelles nordiques à succès.

Le plan de relance économique approuvé par la Generalitat reconnaît, par exemple, que le La santé publique catalane nécessite une contribution urgente de 5.000 millions euros “pour assainir les finances durement touchées par le système de financement actuel”. Parmi les défis auxquels il doit faire face, le plan énumère, entre autres, le renouvellement des équipements obsolètes, l’incorporation de la technologie nécessaire pour faire progresser la télémédecine et la santé numérique, ainsi que l’amélioration des conditions de travail de tous les professionnels de santé.

Eh bien, les projets pour la culture comme “base du bien-être et de l’économie créative” auront une dotation de 383 millions d’euros jusqu’en 2036, quatre fois plus que ce que le plan réserve pour la “Reconnaissance des professionnels” (92,4 millions), soit près de 150 millions de plus que ce qui sera alloué à “Plan pour promouvoir l’innovation en santé” et plus du double de ce que le gouvernement dépensera “Réactivation de la consommation et maintien de l’offre productive” (179 millions).

À quoi sert alors l’essentiel des 31,675 millions que la Generalitat a prévu jusqu’en 2036 pour réactiver l’économie catalane? Eh bien, 16678 millions iront à “Transition écologique”, 6,330 à “Action pour le climat”, 5,877 à “Automobile et mobilité durable”, De 3,270 à “Logement et efficacité énergétique”, et donc jusqu’à 11 millions que le Gouvernement consacrera à << l'intégration de la dimension de genre au cœur de la reprise économique et sociale >>, contre 40 seulement qu’il consacrera à un programme de soutien à la compétitivité des travailleurs indépendants et des PME dans le commerce, ou les 17 millions de subventions aux indépendants et aux entreprises du secteur touristique puni.

Des montants dérisoires par rapport aux 140 millions d’euros que recevra le cinéma catalan sous l’argument que «nous voulons créer une marque de cinéma catalan, basé sur les valeurs, les références culturelles et le talent du pays, qui peuvent être exporté vers le monde inspiré par les modèles audiovisuels à succès que les pays nordiques créent ». L’une des clés pour atteindre cet objectif “est de disposer d’infrastructures de production suffisantes pour attirer les tournages et les productions des grandes sociétés de production internationales”. La Generalitat considère que l’actuel parc audiovisuel de Catalogne est devenu trop petit.

Privilégier le traitement

Ce sera pour de l’argent! La Catalogne avait droit 3,2 milliards du fonds total de 16 milliards d’euros non remboursables que le gouvernement espagnol a approuvé l’été dernier pour répartir entre toutes les communautés autonomes pour atténuer la crise générée par le Covid. Comme cela a été la tradition dans toutes les distributions financières, la Generalitat a profité plus que Madrid, qui en a reçu 3 400 millions.

Et le traitement favorable a été répété avec la distribution de fonds de l’UE. La Catalogne recevra 1 706 millions (17,1% du fonds) et Madrid 1 284 millions (12,8%). Ils sont 422 millions de moins que le président de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, s’identifie au prix que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, doit payer au mouvement indépendantiste pour son soutien.

Le plan de relance économique de la Generalitat reconnaît que l’objectif n’est pas la récupération de ce qui a été perdu, mais l’utilisation de la pandémie comme excuse pour une transformation économique et sociale car, d’après ce qui est lu, les conséquences socio-économiques et sanitaires du Covid- 19 «montrent la vulnérabilité économique dans laquelle nous vivons». Et, tout de suite après, il déclare que «la crise sanitaire a mis en évidence la nécessité d’orienter le système économique vers une l’économie au service des hommes, c’est un économie pour la vie», Comme si ce n’était pas le modèle économique actuel qui a permis à l’Espagne et donc à la Catalogne de bénéficier d’un système de santé public et privé qui a permis de lutter contre le virus et, désormais, de distribuer un vaccin découvert par la recherche promue par le système capitaliste. Soit dit en passant, le plan de réactivation économique de la Generalitat de Catalogne ne réserve pas un seul euro à la science.