(CNN espagnol) – L’utilisation du plasma de convalescence comme thérapie pour traiter les patients hospitalisés atteints de coronavirus est une méthode utilisée depuis le début de la pandémie.

À cette époque, les scientifiques ont déclaré que les anticorps présents dans ce plasma – qui est extrait de personnes qui ont surmonté la maladie – ont contribué à réduire la mortalité chez les patients gravement malades.

Cependant, une étude publiée dans la revue BMJ montre que l’utilisation de plasma de convalescence n’empêche pas la complication des symptômes chez les patients atteints de covid-19.

Aujourd’hui, nous allons voir une étude qui montre que le plasma de convalescence, riche en anticorps, ne réduit pas la mortalité des patients hospitalisés atteints de covid-19.

Bases du traitement plasma de convalescence

Comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 7 avril, le traitement par plasma de convalescence est basé sur le fait que le sang d’une personne en convalescence contient une énorme quantité d’anticorps spécifiques contre le nouveau coronavirus.

Sachant cela, le sang d’un donneur qui a surmonté la maladie est traité, en séparant la partie solide ou cellulaire (qui contient des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes), de la partie liquide ou plasma du sang.

Ce plasma, riche en anticorps, est ensuite transfusé au patient dans l’espoir que les anticorps du convalescent neutraliseront le virus qui l’attaque.

Ce type de traitement, également appelé immunisation passive (pour le différencier de l’immunisation active qu’est le vaccin), est utilisé depuis le 19e siècle.

L’utilisation historique du plasma comme traitement

En 1890, par exemple, il était utilisé pour lutter contre la diphtérie. En 1918, pour traiter la grande pandémie de grippe. Dans les années quarante, pour la coqueluche. Dans les années 70, pour le traitement du tétanos. Et, en ce siècle, pour traiter le SRAS, le MERS, la grippe H1N1 et Ebola.

Malheureusement, comme nous l’avons vu dans l’épisode du 31 août, l’efficacité de ce type de traitement n’a pas pu être prouvée scientifiquement. Après avoir été approuvé pour une utilisation en qualité d’urgence par la FDA [Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU] En avril, le plasma de convalescence a été largement utilisé par les médecins dans de nombreuses régions du monde.

Aux États-Unis, par exemple, un réseau de 2700 hôpitaux qui l’ont administré a été formé, créant la perception parmi les patients et leurs familles que le plasma était le traitement le plus efficace pour guérir la maladie et, par conséquent, ils ont refusé de participer à des études. essais cliniques visant à tester si cela a vraiment fonctionné ou non.

En d’autres termes, l’utilisation massive d’un traitement scientifiquement non prouvé a eu un effet contre-productif: il a rendu son évaluation scientifique difficile.

Pour prouver que le traitement plasmatique fonctionne vraiment, des études doivent être menées dans lesquelles la moitié des patients reçoivent du plasma et l’autre moitié un placebo.

Mais naturellement, les patients étant convaincus que le plasma était efficace, il était difficile de les convaincre de participer à une étude qui les contournait pour recevoir un placebo.

Que disent les scientifiques?

Eh bien maintenant, un article publié dans la revue médicale BMJ décrit une étude réalisée en Inde, dans laquelle un groupe de 464 adultes atteints de covid-19 modérée de 39 hôpitaux ont été tirés au hasard pour recevoir du plasma ou pour continuer les soins médicaux. standard, sans plasma.

Au total, 235 patients ont reçu du plasma de convalescence avec des soins standard pour le traitement et 229 patients ont reçu uniquement des soins standard.

En ce qui concerne les symptômes de la maladie, les résultats ont montré que, malgré le fait qu’une plus grande proportion de patients ayant reçu du plasma de convalescence améliorait leurs symptômes de fatigue et d’essoufflement, il n’y avait pas de différence dans le soulagement de la fièvre et toux.

D’autre part – et ce sont les résultats les plus importants attendus – ni la proportion de patients qui ont empiré ni la proportion de patients décédés n’étaient plus faibles dans le groupe qui utilisait du plasma de convalescence.

En d’autres termes, le plasma de convalescence n’a pas empêché les patients d’accéder aux soins intensifs ni leur a sauvé la vie.

Les résultats de l’étude

À cet égard, 44 patients ou 19% des participants du groupe ayant reçu du plasma et 41 ou 18% des patients qui ne l’ont pas reçu ont dégénéré en une maladie plus grave ou sont décédés pour une raison quelconque dans les 28 jours suivant le début du traitement.

Les auteurs concluent que leur étude peut être généralisée à de nombreux autres pays qui ont approuvé le plasma de convalescence sans avoir de base scientifique pour le faire, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui ne disposent pas de toutes les mesures de sécurité requises par ce type de traitement. .

La transfusion de plasma préparé dans des conditions insalubres ou sans contrôle adéquat des virus ou des bactéries peut causer plus de mal que de bien chez les patients atteints de covid-19.

D’autres experts sont plus prudents et demandent d’attendre des études avec un plus grand nombre et une plus grande sélection de participants, avant d’abandonner ce type de traitement.

