COVID-19 :

La Fondation INFANT, une organisation dont la mission est d’enquêter sur les causes des maladies respiratoires comme la bronchiolite, l’asthme, la pneumonie et la grippe, a réalisé une étude sur la efficacité du plasma chez les personnes âgées souffrant de cas bénins de coronavirus.

Analyse randomisé, en double aveugle et contre placebo, a montré que l’application de cette méthode réduit de 60% le risque que ces patients aient besoin d’oxygène et transforme la maladie en «un mauvais rhume».

Les 72 premières heures, clé

Dirigé par un médecin Fernando Polack, directeur de la Fondation INFANT, la recherche a confirmé que le plasma de convalescence administré chez les personnes infectées de plus de 65 ans présentant des comorbidités et chez toutes celles de plus de 75 ans est efficace pour empêcher le COVID-19 de se développer en une maladie respiratoire grave.

Bien que pour cela, doit être administré dans les 72 premières heures suivant l’apparition des symptômes. Ainsi, le plasma riche en anticorps agit dès l’apparition du pathogène et l’empêche d’avancer.

«Le plasma n’est qu’un véhicule porteur d’anticorps. 28% des personnes ont, selon notre étude, la quantité d’anticorps nécessaire pour donner du plasma pour ce traitement. En limitant les donneurs à ceux avec des concentrations d’anticorps plus élevées, il est possible d’améliorer encore le rendement plasmatique. Bien que cela laisse de côté le don à un groupe de convalescents, entre 4 et 8 patients récupérés ont les anticorps nécessaires pour être donneur. Les patients qui ont eu une pneumonie ou qui ont dû être hospitalisés sont ceux qui produisent généralement le plus d’anticorps », a expliqué Polack.

Campagnes de dons

Grâce à ces informations, les autorités sanitaires seront en mesure de concevoir des campagnes de dons qui optimiseront le temps, les efforts et les ressources: “Cette étude décrit la première stratégie au monde pour arrêter la progression du SRAS-COV2 avec une intervention sûre, peu coûteuse, universelle, non brevetée et éprouvée qui peut être administré en ambulatoire dans les unités de soins sans hospitalisation “Fit remarquer Polack.

La recherche impliquée 160 adultes de plus de 65 ans avec au moins une comorbidité (hypertension, diabète, obésité, insuffisance rénale et / ou maladie pulmonaire obstructive chronique), et plus de 75 ans.

Des patients traités par plasma, seulement 9 avaient besoin d’oxygène contre 23 qui ont reçu un traitement placebo. On estime qu’une personne sur 6 traitée par plasma qui aurait eu une maladie grave si elle ne l’avait pas reçu, il ne l’a pas développé.