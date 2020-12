COVID-19 :

BOGOTÁ, Colombie – Après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déconseillé l’utilisation de masques à valves comme barrière contre le coronavirus, à la fois parmi le personnel de santé et dans la population générale, des doutes sont apparus sur les masques les plus populaires. efficace pour se protéger pendant la pandémie.

MASQUES SANS VANNES

Dans une nouvelle directive de recommandations, l’OMS a souligné que l’utilisation de revêtements faciaux dotés de valves ou de filtres amovibles, utilisés principalement par les travailleurs du bâtiment, est “inefficace” ou “inutile” pour contenir la propagation du virus, car le l’utilisateur pourrait expirer de l’air qui n’est pas suffisamment filtré.

“Le danger est que si vous portez un masque muni d’une valve et que vous êtes infecté, vous risquez d’expulser des aérosols infectés. En d’autres termes, cela va à l’encontre de l’objectif de porter un masque. Ce n’est pas dangereux pour vous, mais cela va juste à l’encontre de l’objectif”, a expliqué le directeur des urgences. de l’OMS, Michael Ryan, cité dans un bulletin de l’organisation.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC, pour son acronyme en anglais) sont d’accord sur ce point, qui prévient déjà en août que “des trous dans le matériau peuvent permettre aux gouttelettes respiratoires de s’échapper et d’atteindre d’autres personnes” .

Une enquête de l’Institut national américain des normes et de la technologie en novembre dernier a également révélé les insuffisances de ce modèle de couverture faciale pour arrêter le coronavirus.

En analysant des vidéos à haute vitesse, l’ingénieur et chercheur Matthew Staymates a mis en évidence le comportement du flux d’air à travers des masques avec ou sans soupapes d’expiration.

Ces valves rendent les masques plus faciles à respirer et plus confortables, mais elles ne sont «appropriées que lorsqu’elles sont destinées à protéger l’utilisateur», comme le personnel hospitalier des patients infectés.

Cependant, l’OMS a insisté sur le fait que les agents de santé devraient utiliser des masques médicaux et sans valve compte tenu des résultats de ces études.

MASQUES MÉDICAUX ET NON MÉDICAUX: QUI PORTE QUOI?

Dans ce sens, l’OMS continue de recommander à l’ensemble du personnel de santé l’utilisation de masques médicaux (habituels dans les salles d’opération, par exemple) dans les zones à faible risque de contagion aéroportée (par aérosols) et celles avec une meilleure protection (N95, FFP2, FFP3 ) dans les zones à risque plus élevé, telles que les zones de soins aux patients atteints de covid-19.

Les couvre-dents de ce type sont également recommandés pour les groupes à risque tels que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques, de cancer, de diabète ou de problèmes cardiovasculaires, dans des contextes où une distance physique d’au moins trois pieds ou une ventilation adéquate ne peut être garantie.

L’OMS suggère l’utilisation de masques médicaux à tout moment sur les soignants et autres personnes qui partagent un espace avec des patients suspectés ou confirmés de COVID-19.

Ce type de matériel médical a été limité à ces groupes pour éviter sa rareté et encourager une utilisation raisonnable.

Pour le grand public, dans les zones de transmission communautaire du coronavirus, l’OMS recommande l’utilisation de masques non médicaux (y compris en tissu) dans les zones intérieures telles que les magasins, les bureaux ou les écoles, si une distance physique d’au moins ne peut être garantie. moins de trois pieds entre ceux présents ou une bonne ventilation.

Au-delà du type, l’organisation a insisté pour que l’utilisation des masques faciaux soit obligatoire et, surtout, combinée à d’autres mesures: hygiène des mains, distance physique d’au moins trois pieds, éviter de toucher le visage, se couvrir en toussant ou éternuer, ventiler les environnements intérieurs et effectuer la recherche des contacts, les quarantaines et les isolements.

«Un simple masque, même utilisé correctement, est insuffisant pour assurer une protection adéquate ou un contrôle à la source», ajoute l’OMS dans son dernier guide.

MASQUE EN TISSU OUI, MAIS AVEC TROIS COUCHES

En ce qui concerne les masques en tissu, l’OMS a précisé que les plus efficaces sont ceux qui sont fabriqués avec trois couches: un intérieur qui permet le passage de l’humidité, un intermédiaire filtrant et un extérieur imperméable.

Cependant, le directeur scientifique de la Société brésilienne des maladies infectieuses, José David Urbaez Brito, a souligné que ce type de masque “a une durée de vie utile de trois à quatre heures, car les sécrétions respiratoires humidifient ces tissus, en particulier le coton. . Et un tissu humidifié perd son identité de barrière ».

Dans ce sens, l’OMS a averti que les masques fabriqués industriellement de ce type “doivent respecter les seuils minimaux liés aux trois paramètres essentiels: filtration, respirabilité et ajustement”.

Dans ses conditions, l’OMS a également précisé que les masques ou visières, bien qu’ils fournissent une protection oculaire, “ne doivent pas être considérés comme un équivalent des masques en ce qui concerne la protection contre les gouttelettes respiratoires”.

LES ENFANTS DOIVENT-ILS UTILISER UN MASQUE?

L’OMS a réitéré que les enfants de moins de 5 ans ne devraient pas porter de masques et que ceux entre 6 et 11 ans devraient les utiliser en fonction de facteurs tels que la transmission communautaire du virus et l’environnement social et culturel.

Chez les enfants de plus de 12 ans, les mêmes recommandations seront appliquées que chez les adultes, selon les suggestions de l’organisation.

Ces suggestions devraient être équilibrées dans les cas cliniques d’enfants immunodéprimés, avec des maladies sous-jacentes graves telles que le cancer, ou ceux qui ont un problème de mobilité, un handicap ou un besoin particulier.

SPORTS ET PROTECTION FACIALE CONTRE LE COVID-19

Enfin, l’OMS a averti que les personnes ne devraient pas porter de masques lors d’activités physiques «d’intensité vigoureuse», car elles «peuvent réduire la capacité de respirer confortablement».

Au lieu de cela, il a recommandé de maintenir une distance physique d’au moins trois pieds des autres personnes et d’assurer une bonne ventilation pendant l’exercice comme «mesure préventive la plus importante».

“Si l’activité a lieu à l’intérieur, une ventilation adéquate doit être assurée à tout moment par une ventilation naturelle ou un système de ventilation fonctionnant ou entretenu correctement.”