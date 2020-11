COVID-19 :

Le pneumologue madrilène qui a prédit sur les réseaux sociaux comment la pandémie allait se dérouler et avait raison, faites maintenant une prédiction sur son évolution la situation. L’utilisateur, qui répond au nom de @ donni_69, s’assure qu’avec les restrictions l’incidence diminuera en décembre et nous aurons un Noël “presque normal”.

Maintenant, ose anticiper un effet positif avec la diminution de l’effet de la pandémie grâce à fermeture de l’hôtelleriea, le cnuances douces, la limitation de mouvements et l’utilisation massive de test d’antigène comme à Madrid “. Bien qu’il lance un avertissement: l’incidence “ne descendra pas à presque 0 comme en juin, mais il diminuera suffisamment pour soulager les hôpitaux et revenir me sens presque «normal» pour Noël. “

Il ne va pas descendre à presque 0 comme en juin (pour ça, confinement strict, trackers, tests massifs et autres baises que nos dirigeants ne jugent pas nécessaires)

Mais il descendra suffisamment pour soulager les hôpitaux et se sentir à nouveau presque «normal» pour Noël. – Donni (@ donni__69) 8 novembre 2020

Danger d’une troisième vague

Ça oui, passé ce délai, où les vacances, les repas de famille, les dîners d’entreprise et les nombreux voyages abondent, le pneumologue estime que la troisième vague se produira entre janvier et février, “qui sera plus rapide qu’en été car nous partirons d’une situation pire et le froid ne nous aidera pas ».

Pour cette raison, dans son fil Twitter, il souligne que “en janvier nous aurons la tempête parfaite: froid, vie intérieure, sentiment de normalité, hôpitaux bondés et 3e vague de COVID. Et avec des milliers d’autres infections respiratoires pour semer la confusion chez les médecins et les patients “.

Frappé en mars

Déjà début mars, alors que la grande majorité des citoyens menaient une vie normale, ce médecin il avait raison après avoir prédit qu’il y aurait environ 2000 infectés en raison du coronavirus en avril, ce qui conduirait à une saturation des lits en USI.