COVID-19 :

UAE Emirates, l’équipe du champion du Tour de France Tadej Pogacar, veut faire un pas en avant avec un retour à la compétition en 2021. L’équipe basée aux EAU pourrait être la première à utiliser l’un des vaccins contre le coronavirus, devenant ainsi la première équipe du peloton à prendre cette action.

Dans les déclarations recueillies par La Gazzetta dello Sport, le manager de l’équipe, Mauro Gianetti, Il a avoué qu’il faisait partie des volontaires qui ont subi le test de vaccination aux Emirats. «Oui, je fais partie des 30 000 volontaires qui ont testé le nouveau vaccin Sinopharm à Abu Dhabi. Nous sommes en phase 3, Il n’est pas encore autorisé, mais il en reste très peu de sorte qu’en 2021, un milliard de doses puissent être distribuées. En janvier, nous essaierons de vacciner toute l’équipe, les coureurs et le personnel. “

Gianetti estime qu’avec cette mesure, ils ne devraient pas prendre autant de restrictions après une pandémie qui a affecté l’équipe avec les cas de Fernando Gaviria et Maximiliano Richeze en février dernier sur la tournée des Émirats arabes unis. «Cela changera complètement notre relation avec le monde extérieur. En tant qu’équipe, nous avons été touchés par le coronavirus en février et nous avons vécu ce cauchemar sur notre peau. “

Le directeur des EAU a également expliqué en quoi consiste le vaccin Sinopharm et a souligné que la décision de le mettre ou non sera personnelle pour chaque cycliste. «C’est un vaccin qui est administré en deux doses. Je n’ai eu aucun effet secondaire. J’organise le rallye de pré-saison en janvier à Abu Dhabi et notre objectif sera de vacciner tout le monde à ce moment-là. Nous avons déjà planifié le programme avec l’équipe soignante. Nous sommes prêts à commencer dès que le vaccin est validé et approuvé par les organismes de réglementation. Dans tous les cas, le vaccin ne sera pas imposé, mais sera un choix personnel. “