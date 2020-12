COVID-19 :

Un fonctionnaire de la police locale de la municipalité madrilène de Rivas Vaciamadrid a été suspendu de ses fonctions et de son salaire pendant 3 ans et 4 mois pour avoir écrit un courriel aux employés de la mairie dénonçant, en mars 2020, que le gouvernement municipal, détenu par la gauche Unida n’avait pas pour mission de fournir des équipements de protection individuelle (EPI) aux policiers de la municipalité. Maintenant, OKDIARIO a appris que le conseiller responsable de la sanction a été chassé deux fois par ce même policier conduisant sous l’influence de l’alcool et, plus tard, conduisant sans permis parce qu’il avait été retiré.

Là où beaucoup voient une sanction exagérée, d’autres pensent qu’une vendetta a été accomplie 8 ans plus tard et qu’un conseiller de Gauche unie a été envoyé sur de bonnes bases avec le flic suspendu qui a failli lui coûter sa carrière politique, le rattrapant deux fois au volant sous l’influence de l’alcool et sans licence.

Mais commençons par le début. Pourquoi un policier local a-t-il décidé d’envoyer un e-mail dénonçant le comportement du conseil municipal d’Izquierda Unida? Il l’a fait après avoir lu une partie d’un document, auquel OKDIARIO a eu accès, et à partir duquel il est nécessaire de mettre en évidence ce fragment. Depuis février 2020, plusieurs forces de police nécessitent des mesures de protection contre la contagion du coronavirus. La réponse du conseil municipal de Rivas que cet officiel a lu est embarrassante:

“Nous avons demandé masques de protection. Et la réponse a été qu’ils ne vont pas nous fournir de masques de protection, que Ne sont pas nécessaires et qu’ils ne procéderont pas à la fourniture de cette mesure de protection à la police. Que nous ne sommes pas un groupe à risque et qu’ils ne sont pas nécessaires. On comprend qu’il est difficile de se procurer des masques et qu’il y a une pénurie, mais on se souvient qu’on les a commandés le 15 février et que les devoirs devaient être faits à l’avance. Nous savons qu’il existe d’autres services de police locaux et autres services de police qui en bénéficient, et ce n’est plus seulement une protection individuelle, mais nous comprenons que nous sommes un service de base et que nous devons minimiser les risques au maximum, pour continuer à fournir le service correctement . De plus, nous avons dû supporter le fait que le directeur des ressources humaines dit littéralement «un policier avec un masque peut créer un sentiment d’alarme».

C’était en mars, juste à la date d’entrée en vigueur de l’état d’alarme, avec tout ce que cela impliquait, et ce qui précède était la cause du courrier électronique envoyé par le policier suspendu. OKDIARIO a une copie intégrale de ce courriel qui a coûté son travail à ce policier pendant 3 ans et 4 mois. On rappelle ici le terme de suspension d’emploi et de salaire pour le comparer à d’autres. Dans un dossier dans lequel un agent était accusé d’avoir battu un détenu, la sanction était de 2 ans de suspension. Pourquoi ici, dans le cas de la demande de masques, est-ce 15 mois plus sévère? Qu’est-ce que le policier a mis dans son email? Lis le:

L’email complet

«Bonjour, bonjour, je suis l’agent Arturo et il faut dire que la gestion municipale avec le coronavirus et les membres de la police locale est pénible. Il y a un cabinet de crise qui a pris blague la demande par la police d’équipement de protection individuelle, une conseillère a ri et un directeur affecté à la main, qui ne connaît pas la maladie et n’est pas dans la rue. Faites-leur savoir que les hôpitaux sont effondrés, les médecins infectés admis, et les policiers locaux de Rivas, cela doit être à cause du costume de superman bleu que nous portons, qui devrait les protéger, même lorsque les médecins portent des costumes qui les font travailler difficilement. On ne peut pas interdire aux policiers de travailler avec des masques, et en tant que commandant, je ne vais pas l’interdire, le comité de crise ne peut pas dire que cela crée une alarme sociale. Parlez aux médecins de l’hôpital pour voir ce qu’ils vous disent. Au fait, ils sont sortis pour leur demander de rester à la maison. J’en profite pour dire à la police locale que nous sommes dans la rue qu’ils n’abandonneront pas le navire à moins qu’ils ne soient malades. C’est une période difficile mais nous devons être dans ces moments difficiles même s’ils ne nous aiment pas et ne nous frappent pas (…) il est temps pour les travailleurs non essentiels de rentrer chez eux et d’y rester. C’est un écrit de la sincérité d’un travailleur municipal. En ce moment, beaucoup plus de moyens ont besoin. C’est sûrement un écrit qui peut entraîner une mesure disciplinaire, mais honnêtement la vie de la police, les fonctionnaires municipaux et les voisins est au-dessus des acronymes politiques et des accusations et charges.

“Une gestion municipale douloureuse” et “un cabinet de crise qui a pris une blague” à la demande des PEV. Ce sont les expressions que le policier suspendu a coûté une peine si sévère. Notez que le chef de la police nie qu’il y ait eu un ordre de ne pas porter de masque. Alors, comment pouvez-vous accuser l’officier sanctionné d’insubordination? Cela vous punit-il pour avoir désobéi à un ordre qui n’a jamais été donné? Fou, un vrai bâton disciplinaire. Mais il y a bien plus encore.

Dans la mairie de Rivas Vaciamadrid, selon des sources consultées par OKDIARIO, il y a une personne qui accumule un nombre frappant d’accusations. Il s’agit de José Manuel Castro, 4e adjoint au maire, coordinateur du domaine de l’économie et de l’organisation, conseiller des finances et du patrimoine et conseiller de l’organisation et de la fonction publique. L’un des hommes de confiance du maire, de Gauche unie, comme lui, et la personne la plus responsable du policier auteur du mail controversé tombant la pieuvre sous forme de sanction. Eh bien, là où certains voient une sanction juste, comme le chef de la police lui-même, nommé par le maire, d’autres voient plus, beaucoup plus. Où était José Manuel Castro en 2012? À un moment donné, il conduisait sa voiture tripler le taux d’alcool autorisé, ce qui lui a coûté le retrait du permis de conduire. Et où était-il des mois après cet épisode? Traverser à nouveau Rivas mais sans permis. Peu de temps après, il a démissionné «pour des raisons personnelles». Et où était le policier suspendu qui a écrit l’e-mail? Arrêter le conseiller municipal une fois avec deux autres verres et l’autre sans permis.

Malgré tout, le maire de Rivas n’a vu aucun problème dans lequel son conseiller, qu’il a sauvé aux élections de 2018, est celui qui instruit le dossier contre le policier qui le fait presque quitter définitivement l’activité politique. Non, cela ne semble pas très hygiénique, en fait, les juges sont récusés pour moins que cela. Cependant, dans le gouvernement d’Izquierda Unida de Rivas, tout cela semble très normal et ils en viennent à dénoncer être victimes de persécutions. L’officier sanctionné portera sa suspension devant les tribunaux et il n’oubliera sûrement pas de commenter ces curieux précédents. Il a seulement l’intention de continuer à travailler car si la peine est consolidée, il ne sera pas payé ou ne pourra travailler à rien avant 2024. Pour ne pas en avoir le droit, il n’aura pas droit au chômage. A la lecture du mail qu’il a envoyé, il est difficile de défendre que la mairie de Rivas, son maire, le conseiller et le chef de la police ont pris grand soin de leur ouvrier et des citoyens de la commune. Au contraire, ils ont passé leur temps à punir la rebuffade que tout le monde sait ce qu’ils pensaient de la protection des leurs pendant le moment le plus difficile de la pandémie.