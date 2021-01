COVID-19 :

MEXIQUE – Le coordinateur national de la communication sociale de la présidence du Mexique, Jesús Ramírez Cuevas, a rapporté ce dimanche qu’il avait été testé positif au COVID-19 et à l’isolement auto-imposé.

Le responsable de 55 ans a rapporté son état de santé sur les réseaux sociaux.

“J’informe que j’ai été testé positif au COVID-19. Je suis en bonne santé et je travaillerai à domicile en suivant tous les protocoles de santé”, a-t-il déclaré dans un message sur Twitter.

– Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) 10 janvier 2021

La contagion du porte-parole présidentiel devient pertinente car il est la personne qui accompagne et assiste le président Andrés Manuel López Obrador chaque jour lors de la conférence du matin.

Le président mexicain, qui ne porte pas de masque en public et opte selon lui pour une distance saine comme principale mesure de prévention, subit un test COVID-19 tous les mardis, comme l’a révélé une conférence.

La propagation du coronavirus au Mexique, qui connaît une deuxième vague contagieuse et mortelle, avec 1,52 million d’infections et plus de 133000 décès, a atteint pratiquement toutes les sphères et les responsables et politiciens mexicains à tous les niveaux ne font pas exception.

Plusieurs des infections sont survenues dans le cercle proche du président, principalement parmi les chefs de divers secrétariats (ministères) et pratiquement toutes ont mis les pieds au Palais national, le bâtiment où López Obrador dépêche et vit.

Le Mexique reste le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, et est le treizième pays au monde en termes de nombre d’infections, selon l’Université Johns Hopkins.

Le pays a commencé à vacciner le personnel médical le 24 décembre, avec un arrêt possible fin janvier, et prévoit que les 15 millions d’adultes de plus de 60 ans seront vaccinés d’ici mars.

En outre, le Mexique cherche à vacciner ses près de 130 millions d’habitants jusqu’en mars 2022.