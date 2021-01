COVID-19 :

Le Parti populaire veut que le gouvernement de Pedro Sanchez, à travers la Présidence et le Ministère de la Santé de Salvador Illa, clarifiez qui a changé la date du premier rapport sur l’arrivée du coronavirus – il a été retardé d’un mois – et lorsqu’un tel changement est survenu pour faire croire aux gens que Moncloa était au courant de l’avertissement du Covid-19. Cependant, à la fin de 2019, l’exécutif n’a fait aucune mention au problème de l’épidémie chinoise dans leurs publicités. Quelques faits qu’OKDIARIO a révélé en exclusivité le 5 janvier et que la formation de Pablo Casado il a conduit au Congrès des députés.

Selon la lettre d’un groupe de parlementaires du PP, à laquelle ce journal a eu accès, le principal parti d’opposition exige que l’exécutif social-communiste contribue “Document signé par lequel la date a été modifiée” de l’avis susmentionné, intitulé Informations initiales de l’alerte en Chine, ainsi que “rapport expliquant pourquoi département de la Sécurité intérieure n’y avait pas accès si sa date était effectivement 31 décembre 2019 ». Au départ, il était daté 31 janvier 2020. Ces demandes sont adressées à la présidence du gouvernement, à la direction de la sécurité nationale (DSN) et au ministère de la santé.

Le PP se fonde sur le fait que plusieurs représentants du Groupe parlementaire populaire ont eu accès l’année dernière à «des photocopies de certains supposés rapports quotidiens de situation établis par le ministère de la Sécurité nationale. du 17 novembre 2019 », date de la première contagion connue de Covid-19 en Chine. Cependant, soulignent les députés de Casado, «dans aucun d’entre eux il n’y a eu de mention du coronavirus avant le 16 janvier 2020 ».

Dans la manœuvre découverte par OKDIARIO le 5 janvier, dont le PP fait écho dans cette initiative parlementaire, le ministère de la Santé a récemment changé la date du premier rapport à propos du coronavirus répertorié sur son site Web. Ce document avec cette première alerte, qui parlait de l’apparition d’un virus en Chine à l’origine de cas de pneumonie, est apparu sur le site Santé en date du 31 janvier 2020, le même jour que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décrété le urgence internationale pour le coronavirus. Cette date du 31 janvier 2020 est clairement dans le cache (capture capturée sur le Web), une version d’il y a des semaines qui peut être consultée avec des applications informatiques.

L’alerte initiale sur Covid qui est apparue sur le site Web de la santé, datée du 31 janvier 2020.

Cependant, le département de Salvador Illa a changé cette date du rapport et l’a retardé d’un mois, jusqu’au 31 décembre 2019. Le bâillement a été tel que l’intérieur du rapport reste tel quel, parlant d’événements qui ne s’étaient pas encore produits, mais qui ont eu lieu en janvier, c’est-à-dire dans le futur.

Premiers cas en Espagne

OKDIARIO a ainsi découvert que le site internet du ministère de la Santé a modifié le document de «l’alerte en Chine» pour changer la date initiale de publication du 31 janvier 2020 au 31 décembre 2019. Et pourquoi cette nouvelle Date? Il y a la circonstance que les archives officielles du portefeuille de Salvador Illa, basées sur les données envoyées par les communautés autonomes, reconnaissent les premiers cas de coronavirus en Espagne le 1er janvier 2020, c’est-à-dire un jour avant la nouvelle date dudit rapport.

État actuel du site Web Santé, avec le document avec la date de modification.

«Le 31 décembre 2019, la Commission municipale de la santé et de l’assainissement de Wuhan (province du Hubei, Chine) a signalé un groupe de 27 cas de pneumonie d’étiologie inconnue avec apparition des symptômes le 8 décembre, dont sept cas graves, avec une exposition commune à un marché de gros de fruits de mer, de poissons et d’animaux vivants dans la ville de Wuhan, sans identifier la source de l’épidémie », incluait cette première alerte.

Et puis les incohérences apparaissent, car malgré une date présumée du 31 décembre, le rapport parler de dates ultérieures: «Le marché a été fermé le 1er janvier 2020. Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont identifié un nouveau type de virus de la famille des Coronaviridae comme agent causal de l’épidémie, appelé SRAS-CoV-2. La séquence génétique a été partagée par les autorités chinoises le 12 janvier. Le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI, 2005) a déclaré l’épidémie actuelle de nouveau coronavirus comme une urgence de santé publique d’importance internationale (ESPII) lors de leur réunion du 30 janvier 2020 ». En d’autres termes, le rapport du département de Salvador Illa continue d’avoir le même libellé que celui du 31 janvier.

La Table du Congrès des députés a qualifié mercredi cette initiative du populaire pour son traitement parlementaire. Et il l’a fait conformément aux critères des avocats de la Chambre, qui ont fait valoir que la question de savoir qui avait changé la date de l’avis controversé et à quel moment une telle modification avait eu lieu devait être posée au gouvernement sous forme de question écrite, et que le reste de la documentation requise suivrait la procédure. demande de rapport.