COVID-19 :

Alors que la Communauté de Madrid n’arrête pas d’améliorer ses données contre le coronavirus, recevant les félicitations des médias internationaux qui parlent d’un “miracle”, d’autres communautés comme les Asturies enregistrent des chiffres très inquiétants. Les derniers que l’on connaisse du week-end sont très mauvais: les autonomies ont notifié au ministère de la Santé 38 273 nouveaux cas de COVID-19 au cours du week-end et 484 nouveaux décès. La note positive se trouve dans le vaccin: Moderna a déjà présenté le sien avec une efficacité de 94,5%.

Le PP présente aujourd’hui au Congrès son “ plan B ” juridique pour éviter à l’avenir un nouvel état d’alarme sur Covid

Le Groupe Populaire défendra ce mardi devant la Plénière du Congrès sa proposition de loi organique pour la protection de la santé et des droits et libertés fondamentaux qui articule un “ plan B ” juridique – selon les termes du parti de Pablo Casado – par le biais d’une législation ordinaire éviter d’avoir à recourir à l’avenir à la mesure exceptionnelle de l’état d’alarme si la pandémie persiste.

Le chef du PP, Pablo Casado, défend depuis des mois ce plan juridique comme mesure alternative à l’état d’alarme pour donner sécurité et certitude aux communautés autonomes et estime qu’il pourrait être approuvé dans quelques mois. “J’espère qu’il est soutenu par le Parti socialiste, comme le président lui-même, le vice-président et le ministre de la Justice l’ont promis”, a-t-il déclaré au Comité exécutif de son parti la semaine dernière.

La porte-parole du Groupe populaire au Congrès, Cuca Gamarra, a déjà commencé à contacter certains groupes parlementaires pour demander un soutien et espère que le PSOE au moins n’entravera pas le traitement de l’initiative. Cependant, le PSOE et United We Can ont préféré ne pas avancer le sens de leur vote.

Dans le texte, qui est signé par le porte-parole précédent du parti, Cayetana Álvarez de Toledo, le PP assure qu’en recourant à “l’exceptionnalité maximale” contenue dans l’article 116 de la Constitution, le gouvernement “a confiné les Espagnols et coupé leur les droits fondamentaux des citoyens, tels que la liberté de mouvement, de réunion, la liberté d’établissement, la liberté de culte et autres ».

Le PP souligne qu’il est temps d’abandonner “la voie de l’exception” de l’état d’alarme – prolongé jusqu’à six fois – et de préparer une réponse juridique qui permette la protection conjointe des droits et libertés des citoyens, “sans préjudice du fait que le L’Etat est également chargé de veiller sur leur santé », surtout lorsque la crise sanitaire n’est pas terminée, que le virus n’a pas été vaincu et qu’aucun vaccin n’a encore été trouvé.

Face à ces risques imminents ou futurs, il est essentiel de se doter le plus tôt possible d’un instrument juridique qui permette, à partir de la sécurité juridique, de la normalité institutionnelle et de la validité réglementaire, de faire face à ce type de situation sans impliquer ni renoncer au des droits constitutionnels, ou des négociations politiques qui dénaturent le seul but dans ces situations », affirme le PP dans sa proposition.

Le PP propose dans son initiative de modifier le troisième article de la loi organique 3/1986, du 14 avril, sur les mesures spéciales de santé publique, afin que l’autorité sanitaire puisse, pour lutter contre les maladies transmissibles, mener des actions des mesures générales de prévention et adopter des mesures de contrôle des malades, des personnes qui sont ou ont été en contact avec eux et de l’environnement immédiat.

Ces mesures, comme il se poursuit, comprendront «la soumission obligatoire des suspects à l’observation de la santé publique; mettre en quarantaine ou appliquer d’autres mesures sanitaires pour les suspects; l’isolement et le traitement, le cas échéant, des personnes affectées, ainsi que la localisation de ceux qui ont été en contact avec des personnes suspectées ou affectées ».

En outre, l’autorité sanitaire peut “contrôler ou limiter l’entrée et la sortie de la zone touchée ou menacée et contrôler ou

la limitation de la circulation à l’intérieur de cette zone, qui peut affecter le droit à la libre circulation et à l’errance sur la voie publique, ainsi que le droit de réunion, qui peut être conditionné à son exercice à la fois dans des lieux déterminés et au nombre de personnes. Comme il l’ajoute, toutes les mesures “doivent être prises conformément aux principes de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité”.

Dans la même initiative, le PP propose la réforme de la loi 29/1998, du 13 juillet, réglementant la compétence contentieuse-administrative afin que les tribunaux contentieux-administratifs autorisent ou ratifient les mesures que les autorités sanitaires jugent “urgentes” et nécessaires à la santé publique et impliquent la privation de liberté ou d’un autre droit fondamental ».

Selon le PP, il est “raisonnable de demander la ratification judiciaire de l’acte administratif en cas de privation de liberté ou de traitement médical forcé (règles de quarantaine ou procédure médicale involontaire)”. Cependant, il estime que la restriction “serait possible au moyen d’un acte gouvernemental qui soupèse les circonstances de proportionnalité, d’aptitude et de nécessité, sans préjudice de son contrôle judiciaire ultérieur”.

Bruxelles approuve une avance de 16,8 millions de fonds européens à l’Espagne pour lutter contre la pandémie

La commission des budgets du Parlement européen a approuvé lundi une proposition visant à débloquer un total de 823 millions d’euros du Fonds de solidarité de l’UE, qui comprend une avance de 16,8 millions de fonds européens à l’Espagne pour lutter contre la pandémie de la Covid19.

Sur le montant total approuvé, sept pays – l’Espagne, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, la Croatie, la Hongrie et le Portugal – recevront des avances totalisant 132,7 millions d’euros en réponse à la grave urgence sanitaire provoquée par la pandémie du COVID-19. début 2020.

Ces sept pays avaient demandé des avances et le montant reçu représente, en principe, 25% de la contribution totale. Plus précisément, l’Espagne recevra 16 844 420 euros avant une aide totale de 67,38 millions d’euros.

En outre, la Croatie recevra 683,7 millions d’euros pour atténuer les dégâts du tremblement de terre qui a affecté la capitale et ses environs en mars 2020, un concept pour lequel un premier versement avait déjà été versé en août.

De même, plus de 7 millions seront alloués pour aider la Pologne à se reconstruire après les inondations dans la province de Podkarpackie Voivodeship en juin dernier.

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) a été créé pour intervenir en cas de catastrophes naturelles graves et apporter la solidarité européenne aux régions touchées d’Europe. Dans le cadre de la Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), son champ d’action a été élargi en 2020 pour aider les pays dans la lutte contre l’urgence sanitaire.

Au total, 19 pays de l’UE (Autriche, Belgique, Croatie, Tchéquie, Estonie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Espagne) et trois pays Les pays candidats (Albanie, Monténégro et Serbie) ont demandé une assistance pour faire face à la crise du COVID-19.

Simón voit des inconvénients à tester les antigènes COVID-19 dans les pharmacies

Le directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires (CCAES), Fernando Simón, a mis en garde contre les désagréments que peuvent entraîner le dépistage des antigènes COVID-19 dans les pharmacies, comme évoqué ce lundi par le Ministre de la Santé de la Generalitat, Alba Vergés.

La responsable catalane a annoncé qu’elle travaillait avec le réseau de pharmacies catalanes afin qu’ils puissent également effectuer des tests de diagnostic d’antigènes de coronavirus. Vergés a toutefois précisé qu’ils ont besoin d’une autorisation de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), dépendant du ministère de la Santé.

Le coordinateur de l’unité de surveillance COVID-19 en Catalogne, Jacobo Mendioroz, a fait valoir qu’ils doivent garantir que les personnes qui effectuent les tests sont protégées, que les espaces sont corrects pour les effectuer et que l’intimité des patients . Ainsi, il a avancé qu’ils prépareront un document cadre pour déterminer toutes ces conditions qui garantissent que les tests antigéniques seront réalisés et interprétés “avec toutes les garanties” épidémiologiques et de sécurité.

Lors d’une conférence de presse ce lundi, Fernando Simón a souligné les “connotations” que l’application de ces tests aurait dans les pharmacies. “Ces tests nécessitent un échantillon qui, pour garantir leur qualité, ne peut être fait par n’importe qui”, a d’abord rappelé l’épidémiologiste du ministère de la Santé.

Selon Simón, sa performance implique des «problèmes», par exemple, des problèmes de compétence lors du prélèvement d’échantillons et de la lecture des résultats, ainsi que la question de savoir qui pouvait ou ne pouvait pas se rendre à la pharmacie pour passer le test. Ainsi, il a mis en garde contre la situation des personnes qui présentent déjà des symptômes, qu’elles ne devraient pas quitter leur domicile pour éviter d’infecter les autres.

«Nous ne pouvons pas penser qu’une personne présentant des symptômes ira dans une pharmacie et se fera dépister. Les pharmacies devraient avoir un circuit COVID. Ils courent le risque que leur propre personnel soit infecté et perde leurs employés. Les composants sont nombreux… Nous devons être conscients des risques associés », a-t-il commenté.

En ce sens, les experts ont été renvoyés pour juger en dernier ressort si tous ces risques associés et d’autres pourraient être récupérables avec un certain type de protocole. «S’ils ne peuvent pas être résolus, ils ne peuvent pas être résolus. Ils devront être correctement évalués par les experts », a-t-il conclu.

La santé rapporte 38273 nouveaux cas et 484 décès supplémentaires

Les communautés autonomes ont notifié lundi au ministère de la Santé 38 273 nouveaux cas de COVID-19 au cours du week-end, dont 3321 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. C’est un chiffre beaucoup plus bas que 52 386 le week-end précédent.

Le nombre mondial d’infections en Espagne s’élève déjà à 1 496 864 depuis le début de la pandémie, selon les statistiques officielles. L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants est de 470, contre 498 vendredi et 529 lundi dernier, avec un total de 221 147 positifs au cours des deux dernières semaines.

Sur les 3321 positifs diagnostiqués hier, 303 sont survenus en Andalousie, 266 en Aragon, 236 dans les Asturies, 63 dans les îles Baléares, 59 dans les îles Canaries, 130 en Cantabrie, 31 en Castille-La Manche, cinq en Castille et León, 359 en Catalogne , sept à Ceuta, 41 dans la Communauté valencienne, 106 en Estrémadure, 501 en Galice, 247 en Galice, 15 à Melilla, 37 à Mrucia, 142 en Navarre, 713 au Pays basque et 60 à La Rioja.

484 nouveaux décès ont été ajoutés au rapport de ce lundi, contre 308 vendredi et 512 lundi. Au cours de la dernière semaine, 1082 personnes avec un diagnostic positif confirmé de COVID-19 sont décédées en Espagne. Jusqu’à 41 253 personnes avec un test de diagnostic positif sont décédées depuis l’arrivée du virus en Espagne, selon les données recueillies par le ministère.

C’est ainsi que les 1082 décès dus au COVID-19 sont répartis la semaine dernière en Espagne: 187 en Andalousie, 162 en Aragon, 133 dans les Asturies, sept aux îles Baléares, sept aux îles Canaries, 15 en Cantabrie, 55 en Castille-La Manche, 134 en Castilla y León, 26 en Catalogne, 7 à Ceuta, 66 en Communauté valencienne, 42 en Estrémadure, 74 en Galice, 55 à Madrid, 4 à Melilla, 40 à Murcie, 32 en Navarre, 16 au Pays basque et 20 à La Rioja .

Actuellement, 20 452 patients sont admis pour COVID-19 dans toute l’Espagne (20 296 vendredi) et 3 156 en USI (3 125 hier). Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 1 520 admissions (2 117 vendredi) et 790 sorties (2 241 vendredi). Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus est déjà de 16,54% (16,15% vendredi) et dans les USI à 32,80% (31,75% vendredi).