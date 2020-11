COVID-19 :

le Parti populaire de la communauté valencienne (PPCV) a fait appel auprès de la Cour nationale du “black-out d’information” du deuxième vice-président Pablo Iglesias et le ministre Salvador Illa sur la situation de Résidences seniors valenciennes dans la première vague de Covid. C’était l’époque où le contrôle de la santé et des résidences était sous le seul commandement. Le moment où l’occulte a atteint le point de ne pas savoir ou le bilan des morts dans les centres pour seniors.

L’action judiciaire du PP se fonde également sur la manque de transparence et dissimulation répétée d’informations par le Vice-président du Consell, Mónica Oltra.

Le PPCV a présenté pendant des mois devant les tribunaux valenciens de nombreuses demandes d’accès aux données relatives au Covid dans les résidences de la Communauté valencienne, où au moins 620 résidents sont déjà décédés et l’impact exact et les soins au cours de la première vague de coronavirus. Le manque de transparence et de réponse a conduit le Parti populaire de la Communauté valencienne à faire appel au gouvernement espagnol et à présenter le 3 septembre deux lettres adressées au ministre de la Santé et au vice-président social afin qu’ils puissent fournir au PP les informations qu’Oltra a démenties pendant des mois. .

Silence et opacité

Cependant, «le silence et l’opacité du gouvernement ont conduit le PPCV à devoir recourir au tribunal national pour accéder à des données que la société a le droit de connaître».

Ainsi, le PP a décidé de présenter une lettre pour défendre le droit démocratique de Accès aux informations publiques sous la protection de la loi 19/2013 du 9 décembre sur la transparence, l’accès aux information du public et bonne gouvernance.

Le système d’information, jugé obligatoire par l’ordonnance SND / 275/2020 du 23 mars, imposait aux communautés autonomes de fournir des données relatives à l’évolution de l’épidémie dans les résidences. Pour cette raison, le gouvernement espagnol dispose des informations demandées car «Oltra était obligé de le faciliter», soulignent-ils du PP.

Avec cette ressource administrative contentieuse, le PPCV demande de connaître le nombre d’infections à Covid-19 tant parmi les résidents que parmi le personnel de chacune des résidences pour personnes âgées, publiques et privées, au sein de la Communauté valencienne, entre 1er janvier 2020 et la date d’inscription; le nombre réel de décès dus à Covid-19 parmi les résidents et parmi le personnel; les critères d’hospitalisation des personnes âgées résidant dans les centres publics de la région et infectées par Covid 19 – avec ou sans symptômes -, étant donné que certains services de santé ont ordonné au personnel de les séparer et de les garder la quarantaine tandis que d’autres sont admis dans les hôpitaux dans les mêmes conditions; protocoles d’action; s’il y avait des protocoles de dépistage au moment de l’envoi des résidents à l’hôpital parce qu’il y a une plainte déposée par l’employeur des résidences espagnoles, CEPA, dans laquelle il est indiqué qu’ils auraient pu subir un dépistage dans la Communauté. «Nous voulons savoir quels protocoles ont été suivis dans les résidences et pouvoir agir, diagnostiquer et radiographier la situation afin d’éviter des situations similaires», précise le PP.

“Les données sur les résidences sont un sujet tabou”

Le PPCV affirme que pour le Consell et pour le Gouvernement de Sánchez, “les données des résidences sont un sujet tabou” comme l’a dénoncé à de nombreuses reprises la députée régionale, Elena Bastidas. “Il ne peut pas être que le vice-président refuse de donner des informations sur les résidences à l’opposition depuis des mois, cela nous semble suspect”, et rappelle que le PPCV a dû faire appel au Síndic de Greuges pour qu’Oltra mette fin à ce “silence”.

Le Síndic de Greuges a averti cette semaine que les Valenciens attendent, en moyenne, deux ans et un mois pour voir cette prestation reconnue en fixant le délai d’attente pour dépendance à 526 jours, l’un des plus élevés d’Espagne. À tel point que, jusqu’à présent cette année, plus de 3 000 Valenciens sont morts sans être dépendants entre-temps.