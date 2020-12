COVID-19 :

Presque aucun endroit, ni personne, n’a été sauvé.

Le virus qui est apparu pour la première fois il y a un an à Wuhan, en Chine, s’est propagé dans le monde entier en 2020 et a fait des ravages dans son sillage. Plus que tout événement en mémoire, la pandémie a été un événement mondial. Sur tous les continents, les ménages ont ressenti ses ravages: chômage et enfermement, maladie et mort. Et une peur constante et implacable.

Mais chaque nation a sa propre histoire sur la façon dont elle a fait face. Chine il a utilisé son muscle autoritaire pour anéantir le nouveau coronavirus. Brésil elle a souffert de la pandémie alors que son président se moquait d’elle. Les ultra-orthodoxes de Israël ils ont violé les mesures visant à empêcher la propagation de la maladie et creusé le fossé entre eux et leurs voisins plus laïques.

Espagne il a été témoin de la mort de milliers de ses aînés. Les kenyan ils ont vu les écoles fermer et les enfants se mettre au travail, certains se prostituant. L’enfermement draconien de Inde il a réduit le taux d’infection, mais seulement temporairement et à un coût terrible.

À la fin de l’année, les vaccins offrent une lueur d’espoir au milieu d’une deuxième vague croissante d’infections.

“L’été sera difficile, quatre mois longs et difficiles”, a déclaré la chancelière Angela Merkel, lorsqu’elle a annoncé de nouvelles restrictions à la vie en Allemagne. “Mais ça va finir.”

Les journalistes d’Associated Press du monde entier ont analysé comment les pays dont ils parlent ont résisté à la pandémie – et où ils se trouvent lorsque la deuxième année d’infection est sur le point de commencer.

ÉTATS UNIS Il a été inondé par vague après vague de chiffres sinistres – décès de COVID-19 par centaines de milliers, infections par millions. Si ces chiffres témoignent d’une tragédie aux proportions historiques, ils ne capturent pas tout à fait la multitude de façons, grandes et petites, dans lesquelles le virus a perturbé et réadapté la vie quotidienne. Pour cela, cependant, il existe un certain nombre d’autres chiffres, certains plus familiers que d’autres, mais tous également révélateurs, pour retracer l’impact généralisé de la pandémie.

Dans MEXIQUE, le gouvernement n’a guère fait que demander à ses citoyens d’agir de manière responsable. Résultat: plus de 100 000 morts, un chiffre présumé sous-estimé.

L’histoire du COVID-19 en BRÉSIL est l’histoire d’un président qui insiste sur le fait que la pandémie n’est pas grave. Jair Bolsonaro a décrié toute mise en quarantaine, affirmant que les fermetures ruineraient l’économie et puniraient les pauvres. Il s’est moqué de la «petite grippe», puis a déclaré fataliste que rien ne pouvait empêcher 70% des Brésiliens de tomber malades. Et il a refusé d’assumer ses responsabilités alors que beaucoup l’ont fait. Il a injecté de l’argent dans l’économie pour soulager la douleur de la pandémie. Et si Bolsonaro a peut-être inspiré les gens à se mettre à l’abri, il les a plutôt encouragés à désobéir aux restrictions locales.

Les travailleurs sont retournés dans les usines et les bureaux, les étudiants sont de retour dans les salles de classe et, une fois de plus, de longues files d’attente se forment devant les restaurants populaires. Dans les villes, le port d’un masque chirurgical est devenu une habitude – bien qu’il ne soit plus nécessaire en dehors du métro et d’autres endroits bondés. À bien des égards, la vie normale a repris CHINE, le pays où le COVID-19 est apparu pour la première fois il y a un an. Le Parti communiste chinois au pouvoir a annulé certains des contrôles les plus radicaux jamais imposés contre les maladies. Le défi est l’emploi: l’économie est à nouveau en croissance, mais la reprise est inégale.

Les ALLEMANDS ils ont profité d’un été assez détendu avec la levée de nombreuses restrictions, le dividende d’une réponse rapide à l’épidémie initiale et une confiance dans les tests précoces et agressifs qui lui ont valu de nombreux éloges. Cela a réduit le nombre de cas quotidiens de COVID-19 d’un pic de plus de 6000 fin mars à quelques centaines par les mois les plus chauds. Mais lorsque les gens sont devenus laxistes pour suivre les règles, les chiffres ont commencé à atteindre près de quatre fois le record quotidien en mars, et maintenant le pays se trouve dans un nouveau verrouillage alors qu’il tente de reprendre la pandémie sous contrôle.

Des dizaines de dirigeants internationaux ont appelé jeudi à un accès équitable et mondial aux vaccins contre les coronavirus lors d’une réunion spéciale de l’ONU pour aborder la gestion de la pandémie.

INDE, une nation de 1,3 milliard d’habitants, émergera probablement comme le pays avec le chiffre le plus élevé de nouveau coronavirus au monde. Il a réagi rapidement à la pandémie par un verrouillage national brutal, mais le nombre de cas est monté en flèche alors que les restrictions étaient assouplies et que son fragile système de santé publique avait du mal à suivre le rythme. Des questions ont été soulevées quant à son taux de mortalité anormalement bas. Les inquiétudes de l’Inde concernant le virus sont multipliées par son économie en difficulté, qui a affiché sa pire performance depuis au moins deux décennies. Elle sera la plus durement touchée parmi les principales économies du monde, même après la disparition de la pandémie.

Au début, les fonctionnaires IRANIEN ils ont minimisé COVID-19: ils ont nié le nombre croissant d’infections, refusé de fermer des mosquées, pris des demi-mesures pour fermer des entreprises. C’était alors. Mais maintenant, même le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, portait des gants jetables lorsqu’il a planté un arbre devant les médias d’État et a prié dans une mosquée vide pour le début de la commémoration chiite de l’Achoura. La pandémie du nouveau coronavirus n’a fait qu’empirer en Iran au cours de l’année, menaçant tout le monde, du journalier dans la rue aux plus hauts niveaux de la République islamique. Maintenant, le virus a rendu malade et tué des hauts fonctionnaires, et est peut-être devenu la plus grande menace de l’Iran depuis les bouleversements et la guerre qui ont suivi la révolution islamique en 1979.

Quand ISRAËL est entré dans son deuxième verrouillage national pour le nouveau coronavirus en septembre, la majeure partie du pays s’est rapidement conformée au verrouillage. Mais dans certaines régions ultra-orthodoxes, les synagogues étaient bondées, les personnes en deuil se pressaient aux funérailles et les cas de COVID-19 continuaient d’augmenter. Le non-respect des règles de sécurité nationale dans les zones ultra-orthodoxes a renforcé la perception populaire selon laquelle la communauté donne la priorité à la foi sur la science et se soucie peu du bien commun. Cela a également déclenché une réaction violente qui menace de se propager dans toute la société israélienne pendant des années. Pendant ce temps, les territoires palestiniens voisins – la Cisjordanie et la bande de Gaza – font face à leurs propres crises.

Fin février, ITALIE est devenu l’épicentre du COVID-19 en Europe et un avertissement de ce qui se passe lorsqu’un système de santé s’effondre sous le poids des malades et des morts de la pandémie, même dans l’une des régions les plus riches du monde. Lorsqu’une deuxième vague a frappé en septembre, même les leçons tirées de la première n’ont pas suffi à sauver la population italienne disproportionnellement âgée. Malgré les plans et protocoles, les systèmes de surveillance et les machines qui ont été mis en place pour se protéger contre les attaques de chute attendues, des milliers d’autres sont morts et les hôpitaux ont de nouveau été poussés à leurs limites.

La pandémie COVID-19 en JAPON a pris un départ turbulent en février lorsqu’un navire de croisière de luxe est rentré dans son port d’attache près de Tokyo avec des passagers et des membres d’équipage; leurs infections ont explosé pendant la quarantaine. La manipulation du Diamond Princess a suscité des critiques selon lesquelles les responsables de la santé japonais se sont trompés et ont transformé le navire en un incubateur de virus. Malgré les inquiétudes quant à savoir si le pays pourrait survivre aux futures vagues d’infections, le Japon a secoué les augmentations dangereuses observées aux États-Unis et en Europe, et espère maintenant accueillir les Jeux olympiques l’été prochain. Les experts disent que l’utilisation de masques faciaux et le contrôle de ses frontières ont été la clé pour maintenir le nombre de cas japonais bas.

Ils disent que la jeunesse est un facteur qui protège contre le COVID-19. Dans KENYA, les jeunes ont de toute façon souffert. Des enfants contraints de travailler dur et de la prostitution aux écoles fermées jusqu’en 2021 d’un enfant tué lorsque la police a tiré pour imposer un couvre-feu, à des bébés nés dans des conditions désespérées. Les effets de la pandémie au Kenya ont durement frappé les jeunes. Les pressions économiques croissantes et l’intention du Kenya de fermer des écoles pour presque tout le monde jusqu’en 2021 ont mis une pression énorme sur les enfants, qui ont été soudainement laissés à la dérive par millions. Certains cassent maintenant des pierres dans des carrières ou se sont tournés vers la prostitution et le vol.

Pendant des mois, PÉROU avait le titre sinistre d’être le premier au monde en nombre de décès par habitant dus au COVID-19. Cela ne devait pas être comme ça. Des décennies de sous-investissement dans la santé publique, de mauvaises décisions au début de la pandémie, ainsi que de graves inégalités et une pénurie de produits vitaux comme l’oxygène médical, se sont combinés pour créer l’une des épidémies les plus meurtrières au monde. Maintenant, la nation est aux prises avec une douleur massive et paralysante. Une enquête récente a révélé que sept Péruviens sur dix connaissent une personne décédée du virus.

Dans le pays le plus inégal au monde, la maladie a frappé les plus pauvres et la récession économique a poussé le chômage à 42%. Mais AFRIQUE DU SUD il avait une arme secrète: des centaines de professionnels qui sont des vétérans des batailles de longue date contre le VIH / sida et la tuberculose pharmacorésistante. Les dirigeants du pays ont tenu compte de ses conseils sur la façon de gérer le nouveau coronavirus, et bien qu’il y ait eu des hauts et des bas, les pires scénarios ne se sont pas produits.

En 2020, LES ESPAGNOLS ils ont normalisé des choses impensables seulement 12 mois auparavant. Mais 2020 deviendra aussi l’année où un virus inconnu a ébranlé les fondements du contrat social et exposé un système qui n’a pas réussi à empêcher tant de décès. Les politiciens supposent que le système ne s’est pas effondré lors de cette première vague, lorsque le pays a enregistré 929 décès en une seule journée. Mais les professionnels de la santé vous diront que le coût actuel était une main-d’œuvre tellement surchargée qu’elle en a rendu malade plus que partout ailleurs dans le monde et a subi d’énormes pertes émotionnelles.

Dans NOUVELLE ZÉLANDE, le gouvernement a fermé ses frontières et presque tout, et a empêché presque deux dizaines de morts. Les nations du monde ont couvert tout le spectre dans leurs réponses à la pandémie COVID-19, passant parfois de mesures strictes à laxistes ou vice versa en quelques mois. Un regard sur l’état de la pandémie dans le monde.