(CNN espagnol) – Le 21 janvier 2020, les États-Unis ont confirmé le premier cas du nouveau coronavirus, apparu en 2019 à Wuhan, en Chine, et qui le 7 janvier a été identifié comme un nouveau virus.

Le patient, qui n’a pas été identifié, venait de rentrer de Wuhan et de recevoir des soins dans un hôpital en dehors de Seattle. Ce serait le début de l’avancée dévastatrice de la maladie aux États-Unis et dans le monde, car le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’épidémie de coronavirus pandémique.

Un an plus tard, le monde enregistre plus de 97 millions de cas et plus de 2 millions de décès dus à la maladie. Les États-Unis sont de loin en tête du nombre de personnes infectées et décédées: dans le pays, à ce jour, il y a plus de 24 millions de cas et plus de 400 000 décès. Et cela continuera à empirer. Selon les prévisions des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais), il y aurait plus de 100 000 décès supplémentaires dus au covid-19 dans les prochaines semaines aux États-Unis.

Ce fut une année marquée par le deuil national et mondial et par les critiques de la gestion de la pandémie par l’administration de l’ancien président Donald Trump, qui a personnellement minimisé la gravité du virus à plusieurs reprises et a même déclaré qu’il “disparaîtrait comme par magie”. Mais il y avait aussi de l’espoir: depuis la veille de la détection du premier cas de COVID-19 aux États-Unis et jusqu’à aujourd’hui, des experts du monde entier ont travaillé sans relâche pour développer, tester, autoriser et distribuer le vaccin. Et cela a fonctionné: aux États-Unis, il existe déjà deux vaccins homologués, Pfizer / BioNTech et Moderna, qui sont déjà en cours de distribution, bien que le processus de vaccination soit confronté à des retards et que le pays ait échoué dans son objectif de 20 millions de vaccinés d’ici fin 2020. Selon Selon le CDC, quelque 13,6 millions de personnes avaient été vaccinées aux États-Unis au 20 janvier.

Si vivre avec le virus nous a aussi appris quelque chose cette année, c’est que le chemin vers la fin de la pandémie n’est pas une ligne droite; Bien qu’il y ait de l’espoir pour le vaccin, il existe au moins quatre variantes du coronavirus qui inquiètent les scientifiques qui étudient si les vaccins existants pourraient également les combattre et s’ils sont ou non un facteur aggravant de la pandémie.

L’anniversaire du premier cas enregistré de covid-19 aux États-Unis survient un jour après la prise de fonction d’un nouveau gouvernement dans le pays. Joe Biden reçoit un pays avec une grave crise sanitaire et économique causée par la pandémie. L’équipe du nouveau président a déclaré que l’approche de Biden face à la pandémie sera “une approche fondamentalement différente de celle de l’administration Trump” et qu’elle sera “guidée par la science, les données et la santé publique” et non par la politique.

Le président n’a pas perdu une minute pour entamer son plan: ce mercredi, aux premières heures de son premier jour de fonction, il a signé un ordre de porter des masques sur toutes les propriétés fédérales pendant 100 jours. Il a également annoncé qu’il souhaitait vacciner 100 millions de personnes en 100 jours et il s’est avéré que son équipe était surprise parce qu’elle dit qu’il n’y a pas de plan de vaccination significatif de la part du gouvernement Trump.

Comment on est venu ici?

Ce 18 janvier, CNN a rapporté un chiffre effrayant: selon une analyse des données de l’Université Johns Hopkins, plus de 60% du total des cas de covid-19 aux États-Unis ont été signalés après les élections de novembre. Le lundi 18 janvier, il y avait 23 937 331 cas dans le pays, tandis que le matin du 4 novembre, un jour après les élections, il y en avait 9 573 836.

Une dernière information: au cours du dernier mois, le nombre de cas quotidiens de covid a fluctué entre 101 000 et plus de 302 000, mais au cours des sept derniers jours, la moyenne quotidienne a atteint 218 000.

Il a fallu 99 jours aux États-Unis pour atteindre 1 million de cas (enregistrés le 28 avril), puis 43 jours pour atteindre 2 millions. 28 jours plus tard, ils ont dépassé la barre des 3 millions, le 8 juillet, et seulement 15 jours plus tard, ils ont dépassé 4 millions de cas. Et cela a continué de s’aggraver: il n’a fallu que 17 jours pour atteindre la barre des 5 millions.

Il a fallu aux États-Unis 304 jours pour atteindre 12 millions de cas de covid-19 dans le pays, mais seulement 59 jours pour atteindre 24 millions.

Cas de Covid-19 aux États-Unis au fil du temps

Les barres grises représentent le nombre de cas signalés chaque jour et la ligne pointillée rouge la moyenne sur 7 jours.

Selon les experts, cette nouvelle vague de cas avec laquelle l’année commence est motivée parce que de nombreux Américains n’ont pas suivi les lignes directrices recommandées pour la fin de l’année et ont voyagé, réuni leurs familles et amis, et ont généralement ignoré les mesures de base contre la pandémie.

Aux États-Unis, le premier décès par coronavirus est survenu le 6 février 2020, bien que l’on ne sache qu’en avril qu’il était de cette cause. Aujourd’hui, janvier 2021 devrait être le mois le plus meurtrier pour le covid-19.

Décès de Covid-19 aux États-Unis au fil du temps

Les barres grises représentent le nombre de décès signalés chaque jour et la ligne pointillée orange représente la moyenne sur 7 jours.

Suivant?

Ce mercredi les Etats-Unis ont fait état de plus de 4 000 morts, c’est le troisième jour qu’ils dépassent ce nombre. D’ici le 13 février, le nombre de morts dans le pays pourrait atteindre 508 000, selon une prédiction du CDC.

Bien que les experts prévoient des mois difficiles pour les États-Unis et le monde en raison de la pandémie, le nouveau directeur du CDC, le Dr Rochella Walensky, a déclaré que “des jours plus sains” arrivent, affirmant que plus de tests et de surveillance sont nécessaires. et la vaccination.

Que savons-nous des variantes?

Comment la vaccination pourrait-elle être accélérée?

Qu’est-ce que cette année nous a appris?

Ce que nous savons maintenant de la maladie et des symptômes

