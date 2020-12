COVID-19 :

MEXIQUE – Un premier envoi de vaccins Pfizer-BioNTech est arrivé ce mercredi par avion de Belgique vers le Mexique, l’un des premiers pays à les recevoir, où le personnel médical soignant les patients atteints de coronavirus dans la capitale mexicaine commencera ce jeudi .

L’avion, de la société de messagerie DHL, a atterri avec un certain nombre de doses encore à confirmer à l’aéroport international de Mexico à 9 h 02, heure locale, où il a été reçu par les hautes autorités.

“Il est vrai que nous sommes toujours confrontés à une énorme pandémie, la pire que nous ayons jamais connue, mais aujourd’hui, c’est le début de la fin. Aujourd’hui, nous pouvons clairement voir que nous allons vaincre ces virus”, a déclaré le ministre mexicain des Affaires étrangères depuis la piste de l’aéroport. Marcelo Ebrard, en charge de l’obtention du vaccin à l’étranger.

De son côté, le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer, a célébré que le vaccin a été mis au point “en un temps record”, a garanti “qu’il est sûr et efficace” et que “la vaccination sera universelle et gratuite” au Mexique.

Après leur arrivée, le premier lot de vaccins a été gardé par l’armée et transféré dans un complexe militaire de la capitale. Les vaccins sont dans des conteneurs avec de la glace sèche pour maintenir une température de -70 degrés et ont des puces pour la géolocalisation.

Entre ce mercredi et le 31 janvier, plusieurs expéditions hebdomadaires totalisant 1,4 million de doses de Pfizer devraient arriver dans le pays.

La capitale mexicaine fait face à son pire moment de la pandémie.

Ces doses seront utilisées dans la première phase de vaccination, qui débutera jeudi avec l’application du médicament au personnel médical à Mexico et dans l’État nord de Coahuila.

“Aujourd’hui, ils vont définir la stratégie pour commencer à vacciner demain”, a annoncé le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, lors de sa conférence de presse matinale avant l’arrivée des doses.

“L’accord, d’après ce que j’ai été informé, est que les vaccins sont protégés par les forces armées. Il y aura une surveillance, pas excessive mais nécessaire, mais il y aura une surveillance”, a expliqué le président.

Une fois le personnel médical qui s’occupe des patients COVID-19 vacciné, le plan de vaccination du Mexique envisage de vacciner entre février 2021 et mars 2022 le reste du personnel de santé et le reste de la population progressivement, en fonction de l’âge. et les maladies chroniques.

Avec 1 million 338 426 infections et 119 495 décès, le Mexique est le quatrième pays au monde en nombre absolu de décès et sa capitale, Mexico, est au bord de la saturation des hôpitaux.

Le Mexique a été l’un des premiers pays à autoriser le 11 décembre l’utilisation du vaccin de Pfizer, une société pharmaceutique qui a commandé un total de 34,4 millions de doses.

En plus du médicament Pfizer, le Mexique a jusqu’à présent promis 77,4 millions de doses d’AstraZeneca au Royaume-Uni, 35 millions de CanSino en Chine et 34,4 millions de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).