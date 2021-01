COVID-19 :

La pandémie continue de menacer le football anglais. La Premier League vient de confirmer qu’au cours de la semaine dernière, elle a enregistré 36 cas positifs de coronavirus parmi les 20 équipes de la compétition. C’est une légère baisse par rapport à la précédente, où jusqu’à 40 étaient inscrits, qui marquait le maximum de la saison, coïncidant avec la première semaine où les joueurs et le personnel du club ont été soumis à deux tests en sept jours.

“La Premier League peut aujourd’hui confirmer qu’entre le lundi 4 janvier et le dimanche 10 janvier, sur deux séries de tests, 2 593 joueurs et membres du personnel du club ont été testés pour le COVID-19. 36 nouveaux tests positifs », déclare le premier ministre dans un communiqué. “La Premier League fournit ces informations agrégées aux fins de l’intégrité et de la transparence de la compétition. La Ligue ne fournira pas de détails spécifiques sur les clubs ou les individus et les résultats seront publiés chaque semaine. Les joueurs et le personnel du club qui ont été testés positifs dans le test, ils seront isolés pour une période de 10 jours », explique-t-il.

Cependant, malgré toutes les complications, le premier ministre n’a pas l’intention de s’arrêter. Au total, cinq matchs ont été annulés pour des raisons positives jusqu’à présent cette saison après que le voyage prévu de Tottenham pour affronter Aston Villa a été reporté lundi après une épidémie dans l’équipe de Birmingham. Ce que la ligue a fait, c’est de rappeler aux joueurs leurs responsabilités puisqu’il y a eu des cas d’irresponsabilité parmi eux en ne respectant pas les protocoles.