COVID-19 :

Le Premier ministre du Portugal, António Costa, a demandé aujourd’hui au président du pays, Marcelo Rebelo de Sousa, pour déclarer un état d’urgence “essentiellement préventif” d’avoir un soutien juridique qui lui permet de prendre des mesures plus strictes pour arrêter l’avancée du coronavirus dans la République. “Du point de vue du Gouvernement, il est justifié que l’état d’urgence soit déclaré à titre préventif”Costa a déclaré dans un communiqué aux journalistes après avoir rencontré le président, comme l’a rapporté l’agence ..

Le Portugal a annoncé il y a quelques jours à peine le confinement de plus de 70% de la population du pays pour éviter un plus grand nombre de cas positifs, qui ont explosé ces dernières semaines, comme dans une grande partie de l’Europe. La rencontre entre le Premier ministre et le président portugais, demandée par Costa, a permis d’exposer les raisons pour lesquelles, selon l’exécutif, il est nécessaire de redéclarer l’état d’urgence, qui était en vigueur entre le 19 mars et le 2 mars. de mai. Or cette situation aurait un nouvel objectif, celui de “dissiper les doutes juridiques”.

Autrement dit, comme l’a rapporté le premier ministre, Il ne s’agirait pas de revenir aux sévères restrictions qui ont eu lieu au printemps, avec la première vague de la pandémie, mais il s’agit plutôt d’établir clairement un soutien juridique pour aider le gouvernement à avancer avec plus de mesures. Par exemple, exiger que la température soit prise à l’entrée des emplois, ou reconfigurer les ressources de l’Etat.

Ils refusent d’imposer un couvre-feu



Il a également évoqué la mobilisation des forces armées ou des enseignants et des médecins pour répondre aux besoins de la pandémie. Cependant, Costa, le Premier ministre portugais, Il a évité de nommer une autre mesure qu’il pourrait prendre avec l’état d’urgence: le couvre-feu qui a déjà été imposée en Espagne, ce qui semble actuellement excessif. “Décréter le couvre-feu le week-end est d’une grande violence et démesure “, affirma-t-il.

Si un nouvel état d’urgence est décrété, a-t-il noté, le gouvernement propose qu’il dure plus de 15 jours et il s’applique aux communes dans lesquelles le confinement partiel annoncé samedi entrera en vigueur mercredi prochain, celui qui affectera 70% de la population du pays, y compris Lisbonne et Porto, ses principales villes. La demande de Costa sera consultée aujourd’hui par le Président du Portugal avec tous les partis représentés au Parlement. La procédure légale pour décréter l’état d’urgence nécessite l’approbation du Parlement avant que le chef de l’Etat ne le déclare officiellement.