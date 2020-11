COVID-19 :

L’arrivée d’un un traitement efficace qui réduit l’impact du coronavirus dans le monde semble plus proche après le Publicité Pfizer sur son vaccin. La société américaine a confirmé ce lundi avoir un 90% d’efficacité, ce qui suscite l’optimisme de la communauté médicale.

Cependant, une fois disponible, il ne sera pas dans le nombre de doses nécessaires pour vacciner tout le monde. Pour cela, ils devront passer des mois et des mois avant être en mesure de satisfaire la demande mondiale. De plus, afin d’obtenir une immunité de groupe suffisante pour réduire les risques d’infection, il y en a encore beaucoup.

Bien que, cependant, l’arrivée du vaccin puisse aider. «Nous n’avons pas besoin d’un vaccin parfait», déclare Eric Toner, auteur principal des lignes directrices pour l’attribution et la distribution des vaccins créées par le École de santé publique Jonhs Hopkins. Pour obtenir cette immunité, affirme-t-il, “Cela dépendra de la qualité du vaccin”.

L’expérience H1N1

En 2009, la souche de Grippe H1N1, connue sous le nom de grippe porcine, fournit une expérience concernant le manque de vaccins lors de l’établissement d’une stratégie pour leur distribution. Dans ce cas, Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ils ont établi des directives sur les personnes à vacciner en premier. Comme le virus semblait toucher les jeunes plus souvent, il était recommandé vacciner d’abord les personnes âgées de 6 mois à 24 ans, en plus d’autres groupes à haut risque.

Ce que conseille l’Université Johns Hopkins

L’institution américaine, qui fournit des informations à jour sur la pandémie dans le monde, a élaboré un guide dans lequel groupes de personnes qui devraient recevoir le vaccin en premier une fois qu’il est disponible.

Dans le document, 46 pages et destiné spécifiquement aux États-Unis, il est fait référence à trois principes éthiques pour l’administration des vaccins: le bien commun, pour limiter les décès et promouvoir le bien-être social et économique; justice et équité, afin d’assurer l’accès au vaccin à tous; et la légitimité, avec laquelle procéder de manière transparente, fiable et socialement acceptable.

En fonction de la disponibilité des vaccins, l’Université met en place plusieurs différents niveaux avec lesquels prioriser l’accès aux vaccins. En outre, les différents composants des deux premiers niveaux sont précisés.

Niveau 1: priorité absolue

Composantes des équipes responsables de la réponse à la pandémie: professionnels de la santé, des urgences, de la technique et de la santé en charge du diagnostic, de la distribution ou de l’administration des vaccins.

Groupes et individus constituant les services sociaux essentiels: transports publics, production et distribution alimentaire ou professionnels du système éducatif.

Les personnes à risque plus élevé et leurs aidants: ceux qui ont des facteurs de risque, les professionnels des centres sociaux de santé.

Niveau 2: selon disponibilité

Professionnels des services de santé en général: services de santé et de pharmacie au service des personnes non spécifiquement atteintes de coronavirus.

Personnes ayant des difficultés d’accès aux services de santé en cas de maladie: résidents dans des endroits éloignés ou avec des infrastructures de communication ou de santé moins avancées.

Autres composantes des services sociaux de base: production et distribution d’énergie, approvisionnement en eau, médias, police et sécurité, pompiers.

Les personnes qui vivent ou travaillent dans des conditions de risque plus élevé de contagion: ceux qui vivent dans de petits endroits ou avec une forte densité de personnes, des refuges ou des centres de protection sociale.