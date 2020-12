COVID-19 :

La vaccination tant attendue contre le coronavirus débute ce dimanche en Espagne. Et il le fera en Castilla-La Mancha, plus précisément à la résidence «Los Olmos» de la capitale Guadalajara. L’une des personnes âgées qui y réside sera la première personne chanceuse en Espagne à recevoir la première dose contre Covid-19. C’est un centre public dans lequel il n’y a actuellement aucune personne infectée.

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a été chargé d’annoncer aux communautés autonomes que la vaccination commence ce dimanche à Guadalajara. En outre, il a expliqué que la société pharmaceutique Pfizer distribuera plus de 4,5 millions de doses du vaccin à l’ensemble de l’Espagne, qui atteindra 5% de la population nationale.

Les plus de 4,5 millions de vaccins arriveront en Espagne en 12 livraisons tous les lundis, mais la première sera faite ce samedi pour que la vaccination commence dimanche et que tous les pays de l’Union européenne commencent en même temps.

La première personne à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech sera une personne âgée qui vit dans la maison de retraite Los Olmos, située rue Sigüenza dans la capitale Guadalajara. Actuellement, ils n’ont aucun infecté et ont une capacité de 174 places.

Il s'agit d'un centre public

Il s’agit d’un centre public et tous les résidents doivent remplir trois conditions pour y accéder: avoir plus de 60 ans, être inscrit dans la communauté depuis deux ans ou être un émigré de retour et atteindre le score de l’échelle.

Le coronavirus n’arrête pas d’avancer à ces dates festives. C’est pourquoi le vaccin arrive à un moment crucial, bien qu’il ait été assombri par l’apparition de nouvelles souches au Royaume-Uni sur lesquelles on ne sait pas si le vaccin que nous avons déjà est efficace ou non.

Malgré cela, la vaccination commence ce dimanche dans l’Union européenne. D’autres grands pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni le gèrent depuis des jours. L’UE a attendu un peu plus longtemps jusqu’à ce que l’organisme de réglementation, l’Agence des médicaments, donne son feu vert au vaccin. Assurant ainsi sa sécurité et son efficacité.

350 000 doses arriveront en Espagne chaque semaine pendant 12 semaines. Un total de 4 591 275 doses du médicament sera utilisé pour vacciner 2 295 638 personnes, comme l’a expliqué le ministre de la Santé. Bien sûr, le montant exact qui arrivera ce samedi, lorsque le premier envoi arrivera, est inconnu.

Les communautés autonomes connaissent déjà la quantité exacte de doses dont elles disposeront pour démarrer la campagne de vaccination. Par exemple, Madrid prévoit de vacciner 1 200 personnes dimanche dans trois résidences pour personnes âgées. Après eux, la région en recevra 48 750 chaque lundi.

Le Pays Basque lancera sa campagne avec 405 doses destinées aux personnes âgées vivant en résidence. Ensuite, ils recevront environ 16 000 doses par semaine tous les lundis, tandis que la Galice recevra 500 unités, qui seront dispensées dans une maison de retraite à déterminer dans la zone à plus forte incidence de covid-19, celle de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La vérité est que les doses qui atteindront l’Espagne ne garantissent pas la vaccination de tous les Espagnols inclus dans le premier groupe de vaccination, comme l’a révélé le ministre. Le ministère de la Santé n’a pas encore assuré les doses nécessaires pour la vaccination des personnes âgées et des travailleurs du secteur de la santé avec le vaccin Pzifer et BioNTech, bien qu’il espère qu’avec l’arrivée des doses Moderna, il sera possible d’atteindre toutes les personnes pour vacciner dans le première phase.

Les premiers à être vaccinés seront, dans cet ordre, les résidents et le personnel sanitaire et social qui travaillent dans les foyers pour personnes âgées et s’occupent des grandes personnes à charge; et le personnel sanitaire et social de première ligne.

Après avoir complété ces groupes, «et dans la mesure où les doses sont plus disponibles» se poursuivra avec d’autres personnels de santé et de santé sociale et avec des personnes considérées comme de grandes personnes à charge qui ne sont pas actuellement institutionnalisées.

Illa a déclaré que le 6 janvier, l’EMA se réunira à nouveau à cette occasion pour le vaccin Moderna, dont huit millions de doses correspondraient à l’Espagne.