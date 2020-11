COVID-19 :

Le président argentin a subi un test de dépistage du COVID-19 après l’infection du secrétaire aux Affaires stratégiques de la présidence

Président Alberto Fernandez de Argentine a été soumis à un test de COVID-19[feminine, dont le résultat a été négatif, après avoir eu des contacts étroits avec un cas positif, ont rapporté ce mercredi des sources officielles.

“Étant en contact étroit avec un cas positif de COVID-19, le président de la Nation, Alberto Fernández, a initié le protocole d’isolement préventif et obligatoire”, a rapporté la présidence argentine dans un communiqué.

Selon les informations officielles, le chef de l’Etat de 61 ans restera isolé à la résidence présidentielle à Olivos, dans la banlieue nord de Buenos Aires.

Le contact étroit du président était le secrétaire aux affaires stratégiques de la présidence, Gustavo Beliz, qui aurait été infecté par un parent qui vit avec lui et qui a commencé à présenter des symptômes dimanche dernier.

Le Ministre argentin des affaires étrangères a également été isolé et soumis à des tests, Philippe Seul, et les ministres de l’intérieur, Eduardo De Pedro, Femmes, genre et diversité, Elizabeth Gómez Alcortaet Culture, Tristan Bauer, ainsi que le secrétaire général de la présidence, juillet Vitobello, le secrétaire de la communication et de la presse, Juan Pablo Biondi, et l’adjoint officiel Eduardo Valdes.

Selon le communiqué, le président, Vitobello, Biondi et Valdés “ont déjà été tamponnés avec un résultat négatif”.

“Dans les prochaines heures, le reste des résultats sera connu”, a ajouté la présidence.

Aujourd’hui est un jour très important pour l’Amérique latine car la Bolivie retrouve la démocratie qu’elle n’aurait jamais dû perdre. Mes meilleurs vœux à @LuchoXBolivia et mon amour, mon affection et mon engagement envers le peuple bolivien dans cette nouvelle étape qui commence. pic.twitter.com/RDxmzBdm9s – Alberto Fernández (@alferdez) 8 novembre 2020

Fernández avait un agenda public intense ces derniers jours.

Samedi dernier, il s’est rendu en Bolivie pour assister à l’investiture présidentielle de Luis Arce.

Lors de ce voyage, il était accompagné des ministres Solá, De Pedro et Gómez Alcorta, des secrétaires Vitobello et Biondi et du député Valdés, ainsi que de Béliz lui-même.

Aujourd’hui, nous remplissons notre objectif de garantir que @evoespueblo puisse retourner en toute sécurité en Bolivie, la terre dont elle n’aurait jamais dû partir. Je suis très heureux d’avoir pu donner un coup de main. Le moment est venu de reconstruire l’Amérique latine avec la démocratie et la justice sociale. pic.twitter.com/V5RrPdl9i5 – Alberto Fernández (@alferdez) 9 novembre 2020

Pendant ce temps, Fernández s’est rendu lundi dans la province de Jujuy pour accompagner l’ancien président bolivien Evo Morales à traverser la frontière pour retourner dans son pays, après avoir passé près d’un an en Argentine.

Lors de sa visite à Jujuy, le président argentin était accompagné de Solá, De Pedro, Gómez Alcorta, Béliz, Biondi, Váldez et le sénateur Jorge Taiana.

L’Argentine a enregistré un total de 1 million 273 mille 356 positifs de COVID-19 et 34 mille 531 décès depuis le début de la pandémie.

