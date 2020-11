COVID-19 :

Le président de CEOE, Antonio Garamendi, a entamé il y a des semaines une bataille pour défendre les entreprises contre les mesures arbitraires de la classe politique qui entravent la activités commerciales. Si l’association patronale a accepté les initiatives lorsqu’elles ont une justification sanitaire dès le premier état d’alarme, elle a également sévèrement critiqué le gouvernement ou à communautés autonomes lorsque les décisions pénalisent les entreprises.

Selon Garamendi, si à Noël il y a une nouvelle vague de pandémie de coronavirus, le blâme ne sera pas sur “l’économie” mais l’explication doit être trouvée dans “le responsabilité personnelle»- Ou à défaut – au sein des familles. «L’activité économique est prête à agir», dit-il.

Garamendi insiste sur la responsabilité des familles et des individus face aux prochaines festivités, où ils attendront de savoir “ce qui est proposé”, lors d’un colloque après avoir donné une conférence intitulée ‘Vision d’entreprise de la crise’, au siège de Fedeto, l’employeur de Toledo, pour ses 24 prix aux entreprises.

“Dans le monde des affaires, il n’y a pas de Covid”dit Garamendi, soulignant que, à son avis, d’où proviennent réellement les infections, c’est “l’activité sociale, les bouteilles, les fêtes à la maison ou au sein des familles”. A son avis, ce qui ne peut être fait, c’est «de punir la partie des gens qui le font correctement». «S’il faut qu’ils disent quelles sont les normes à respecter car le monsieur du restaurant Il va s’y conformer et pas chez lui », déclare le dirigeant des hommes d’affaires espagnols.

Bien qu’ils reconnaissent qu’ils vont suivre la même ligne, les hommes d’affaires ne vont pas se plaindre de ce que autorités sanitaires– rappelez-vous également que l’économie «fonctionne par la confiance» et les «attentes». Du PDG, ils soutiennent que penser depuis octobre que le mois de mai pourrait être fermé donne un message très pernicieux pour la reprise, c’est pourquoi ils préconisent la création d’un “Système d’alarme tous les mois”.

Garamendi montre également son espoir car la deuxième vague de la maladie covid-19 est “différente de la précédente” et “gérée d’une manière différente”. «Chaque jour, la situation est mieux connue», explique-t-il. Face à une hypothétique troisième vague, le président du CEOE affirme ne pas avoir peur mais plutôt la nécessité d’être «prévenu».

En outre, le vaccin «est plus proche». Bien que l’employeur admette qu’il est nécessaire d’être prudent à cet égard, “il semble que dans la première moitié de l’année, il sera sur le marché”, ce qui ne signifie pas “que nous n’avons pas à continuer à travailler”, bien que cela signifiera “un changement important”, selon Europa Press.

Trop de débat politique

Le président du CEOE a reconnu qu’il souhaitait une “meilleure coordination” dans les pandémie, puisque les différentes normes supposent une “vraie erreur”. “Quand nous devrions tous être à un, beaucoup de politiques d’un type et d’un autre sont appliquées” avec des critiques du contraire et non de lui-même, a-t-il déploré.

Convaincu qu’il y a «plus débat de fond politique “de ce que les hommes d’affaires aimeraient et qu’une plus grande sensibilité envers le monde des affaires qu’ils” aimeraient plus “, a opté pour la loyauté institutionnelle, la transparence et” l’unité d’action “au sein du gouvernement pour résoudre ce problème situation.

Enfin, interrogé sur le débat entre santé et économie qui surgit lors de la pandémie, Antonio Garamendi souligne que “la première chose est la santé, mais sans oublier l’économie, car si nous le faisons, nous allons avoir un problème très grave qui peut être exponentiellement plus grave”. «Il faut tout combiner et vivre avec cette pandémie tant qu’elle dure avec des contrôles et avec les moyens de ne pas être infecté», dit-il.