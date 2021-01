COVID-19 :

Les hommes d’affaires espagnols sont à la limite du fait de la crise des coronavirus. Le président de la Confédération espagnole des organisations professionnelles (CEOE), Antonio Garamendi, a prédit ce lundi que ce seront “des milliers d’entreprises qui devront fermer en raison de la crise Covid”. A son avis, il est nécessaire que le gouvernement et le reste des administrations activent les aides directes et les mesures dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et la compétitivité de la activités commerciales.

Garamendi, qui a participé à un événement dans la ville de Burgos, a souligné la nécessité de soutenir le secteur du tourisme de manière expresse afin qu’il continue à être une activité «essentielle» en L’Espagne à l’avenir.

Le président de CEOE a participé avec le président du conseil d’administration de Castille et Leon, Alfonso Fernández Mañueco, dans la présentation du plan “ Sumamos + Economía ”, insistant sur la nécessité de ne pas abandonner le potentiel du tourisme en raison de crise sanitaire et a demandé que les efforts soient concentrés sur les besoins de l’Espagne, car elle présente des défis «bien au-dessus des autres pays».

Les entrepreneurs sont très préoccupés, en particulier par les taux de chômage des jeunes qui est observé au niveau national, 45%, ce qui signifie qu’un jeune sur deux est au chômage. Selon Garamendi, “ce sont les jeunes qui représentent le présent et l’avenir”. Et il appelle à une collaboration entre les administrations et les agents sociaux pour résoudre la grave crise du travail à laquelle sont confrontés ceux qui rejoignent la Marché du travail espagnol.

De même, le président de CEOE a fait allusion dans son discours à la situation dans laquelle de nombreux travailleurs du secteur Services, car en Espagne, il y a beaucoup de personnes liées à leur activité, ce qui signifie que de nombreux dossiers actuels de réglementation du travail temporaire (ERTE) sont liées à cette union dans laquelle le tourisme et l’hôtellerie ont un poids important.

Concernant les mesures pour arrêter l’évolution négative de la pandémie, Antonio Garamendi a plaidé pour la réalisation de tests massifs prolongés dans le temps et a insisté sur le fait que “tel doit être le but”.

Garamendi a défendu les tests comme “un bon instrument” à mettre en œuvre également pendant la période de vaccination et a rappelé que le personnel des mutuelles, qui représente quelque 10 000 personnes en Espagne et plus de 400 en Castille et León, peut collaborer aux défis actuels.

En ce sens, il a également demandé aux administrations de ne pas oublier potentiel de la santé privée et il a souligné que ses professionnels, comme ceux des mutuelles, peuvent et doivent collaborer à la réalisation des tests et de la vaccination.

Le président de l’association patronale s’est référé, en revanche, à la requête dite «Radar COVID‘en tant que “traqueur parfait” et a insisté sur l’importance de sa diffusion sur tout le territoire.

Les employeurs étudient l’extension de l’ERTE proposée par le gouvernement

Pendant ce temps, le gouvernement négocie in extremis avec les agents sociaux pour un agrandissement du fameux ERTE, figure de régulation du travail temporaire qui a favorisé la réforme du travail du PP et a empêché la fermeture de nombreuses entreprises par le confinements et les mesures sanitaires imposées par le gouvernement de Pedro Sanchez et les communautés autonomes se terminent par des licenciements.

L’association patronale des PME, Cepyme, a convoqué son exécutif ce mardi après-midi, tandis que CEOE il prévoit également de rencontrer ses organes directeurs en même temps. Les syndicats CCOO et UGT évalueront également cette semaine s’ils acceptent la proposition du gouvernement de prolonger l’ERTE jusqu’au 31 mai. Il est très probable que tant les employeurs que les centrales approuveront la proposition du ministère du Travail, même si elle ne satisfait pas vraiment tous leurs intérêts.

Le gros problème avec la négociation ERTE est que, bien que l’exécutif considère que c’est une bonne mesure pour éviter licenciementsIl dispose également de ressources limitées et a eu de graves problèmes pour payer l’aide aux bénéficiaires pendant la crise du coronavirus.