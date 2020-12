COVID-19 :

Isabel Diaz Ayuso, Président de la Communauté de Madrid, a rappelé que la Generalitat de Catalogne passe chaque année “303 millions sur TV3, ce qui équivaut à trois zendales.” Ayuso a fait cette curieuse comparaison faisant allusion au coût de Hôpital d’infirmière Isabel Zendal (100 millions d’euros), conçu contre les pandémies et qui a été inauguré cette semaine au milieu des critiques de l’opposition alors que le coronavirus a déjà fait plus de 75000 morts dans toute l’Espagne.

Le président madrilène a fait une déclaration aux médias après l’inauguration de la Puerta del Sol Bethléem pour répondre aux critiques d’ERC, partenaire du gouvernement de Pedro Sanchez, dont les dirigeants accusent Madrid d’être un «Chiringuito fiscal».

Aujourd’hui, les indépendantistes ont de nouveau critiqué la politique fiscale de Madrid et de l’hôpital Zendal. Avec ce que les indépendantistes dépensent en impôts et en affaires, les familles catalanes paient 51 Zendales par an en échange de rien. pic.twitter.com/L7g2GBaqR4 – Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 2 décembre 2020

Ayuso a rappelé que la Generalitat de Catalogne dépense “1 700 millions par an” pour promouvoir le séparatisme catalan. “Seuls 303 millions d’euros sont dépensés sur TV3, ce qui équivaut à trois zendales”, a ajouté une allusion au coût de l’hôpital Isabel Zendal. “En action étrangère, dans son agence de presse publique, dans la promotion de la langue catalane et de l’identité numérique, 1 700 millions sont dépensés, ce qui équivaudrait à 17 zendales par an”, at-il ajouté.

En ce sens, le leader «populaire» a indiqué que les Catalans, avec les impôts de la Generalitat, paient un total de «34 zendales par an». «Toutes les capitales ne sont pas le moteur économique de leur pays. Il existe de nombreux pays en Europe comme exemple », a-t-il souligné en premier lieu. Ensuite, il a souligné que «le mouvement indépendantiste catalan doit faire très mal pour toujours mettre Madrid dans l’objet de toute sa colère et blâmer le peuple madrilène, après les dommages qu’il a subis. C’est de la mesquinerie », dit-il.

Isabel Díaz Ayuso a également inculpé l’accord de l’ERC avec le gouvernement de Pedro Sánchez de vouloir augmenter les impôts à Madrid en échange de l’avancement des budgets généraux de l’État de 2021. «Autant que les impôts sont augmentés à Madrid, La Catalogne ne va pas faire mieux car cet argent ne va pas à la société catalane mais va rester au milieu, il va être laissé par les indépendantistes, qui sont une simple affaire », a-t-il défendu.

«Voyons si c’est le mouvement indépendantiste qui vole et voir s’il est clair qu’à Madrid nous n’allons pas augmenter les impôts et moins pour payer l’entreprise », a-t-il déclaré.

“Je sais ce que vaut une vie”

La présidente régionale a défendu la construction de son centre contre les pandémies car «Je suis clair sur la valeur d’une vie. Pour moi, c’est inestimable et c’est pourquoi cet hôpital est là ». “De nombreuses personnes sont mortes, et même pendant des jours et des semaines 500 personnes sont mortes chaque jour”, a-t-il ajouté.

Dans la Communauté de Madrid, le coronavirus a jusqu’à présent laissé plus de 12 000 décès et plus de 358 000 cas positifs. En Espagne, les morts dépassent 75 000 morts et la contagion dépasse le million de cas.

“A Madrid, il y a eu plusieurs virus, épidémies, accidents aériens, attentats, donc ce que nous voulons, c’est décongestionner les hôpitaux, protéger les personnels de santé et prendre soin de nos citoyens”, a-t-il indiqué.

7 zendales dans l’ERE

Le PSOE est l’un des partis d’opposition de la région de Madrid qui s’est joint aux critiques pour la construction de l’hôpital Isabel Zendal. Mais la vérité est que la Junta de Andalucía pendant les termes du PSOE aurait pu investir dans sept hôpitaux zendal au lieu d’investir dans un système irrégulier d’aide aux entreprises en crise et aux ERE frauduleuses.

Rappelons-nous que les socialistes andalous ont passé 680 millions dans ce système frauduleux, comme indiqué dans la sentence qui a condamné Manuel Chaves et José Antonio Griñán, anciens présidents de la Junta de Andalucía et du PSOE.

La résolution du tribunal provincial de Séville a tenu pour acquis que des dizaines de postes budgétaires du gouvernement autonome étaient destinés à octroyer des aides qui n’avaient pas “le traitement du dossier correspondant qui permettrait de prouver, non seulement la finalité publique ou sociale de la destination du les montants accordés, mais aussi que les fonds avaient effectivement été utilisés à cette fin. Il répond largement à l’exigence de gravité particulière, compte tenu de la valeur des sommes volées ».